Футболист Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты
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Футболист Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты

9:36:307/11/2021Фото: Инстаграм
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Во время развода с Аланой спортсмен на суде заявил, что не признает усыновление Алекса. Но не отказался от общей дочери Алисы.

Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты

Скандально известный футболист Павел Мамаев развелся с женой Аланой весной 2021 года. Она подала документы на расторжение брака после того, как ей стало известно об изменах супркга. Тогда Алана заявляла, что остается в дружеских отношениях с бывшим мужем ради детей, и изначально не собиралась подавать на алименты. Теперь же всплывают на поверхность новые подробности развода Мамаевых.

Оказалось, что Алана, подумав, все же решила через суд определить алименты на детей — сына Алекса, которого Алана родила в предыдущем браке, и их общую дочь Алису.

Но на суде футболист публично отказался от мальчика, чтобы не платить на него алименты.

После свадьбы Павел усыновил неродного ребенка, причем для этого пришлось пройти множество бюрократических препятствий. Алекс называл Павла папой.

Об этом Алана рассказала в личном блоге.

«До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов, — эмоционально написала она в инстаграм. — Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого держал за руку и которому обещал быть папой, несмотря на то, что он не родной. Только мать несет ответственность за свое дитя».

Павел и Алана Мамаевы были женаты с 2013 по 2021 год. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына модели Алекса от первого брака. В 2018 году Мамаевы уже чуть было не развелись из-за измен футболиста, однако тогда смогли сохранить брак — бывшая модель простила спортсмена.

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