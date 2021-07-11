Поезд сбил насмерть молодую женщину в Новосибирской области: Она торопилась перейти рельсы
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Поезд сбил насмерть молодую женщину в Новосибирской области: Она торопилась перейти рельсы

10:01:457/11/2021Фото: pixabay.com
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Как рассказали очевидцы, от удара ее отбросило на несколько метров. Минут 20 у нее был пульс. Спустя какое-то время вышла контролер из вокзала, вынесла простыню, погибшую накрыли.

Женщине не удалось перебежать рельсы перед близко идущим поездом - она погибла

В Тогучинском районе Новосибирской области поезд сбил женщину. По информации очевидцев, трагедия произошла в субботу, 10 июля. Но официальной информации о происшествии пока нет.

У остановочного пункта «Паровозный» женщина, которой на вид было около 30-35 лет, пыталась перейти через рельсы перед приближающимся поездом, но не успела, и состав задел её. Всё произошло на глазах у других пассажиров, которые рассказали о происшествии.

-Я с семьей возвращался из леса. Мы сидели на станции, ждали электричку. Это было примерно в 12:30. Вскоре пошёл проходящий поезд. Шли две бабушки и хотели перейти по переходу на другую сторону перрона. Но они поняли, что не успеют и остановились подождать, пока пройдёт поезд. И тут со стороны дач мы увидели, как идёт женщина. Мы смотрим и понимаем: "Ну не успеет же". Бабушки ей кричали: "Стой! Стой! Ты не успеешь". На переходе она на секунду остановилась и решила идти дальше, но было уже слишком поздно. Естественно, поезд не успел притормозить и задел женщину. Её отбросило на 3-4 метра. Поезд прошёл и остановился только через метров 100-150. Рядом была женщина, медсестра, она в спешке побежала к пострадавшей и начала оказывать помощь, потом люди начали вызывать "скорую". Никого не подпускали, минут 20 у неё ещё был пульс. Спустя какое-то время вышла контролёр из вокзала, вынесла простыню, её накрыли», — рассказал КП-Новосибирск очевидец по имени Рустам.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне под Бердском электричка сбила насмерть двоих девочек-подростков. Они возвращались с пляжа на обском море и переходили рельсы в районе станции Береговой. Почему девочки не услышали сигнал машиниста, устанавливает следствие.

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