Команда МХЛ "Кузнецкие медведи" проводит изнурительные сборы в Бердске. Смотрите видео

Молодежная хоккейная команда «Кузнецкие Медведи» продолжает подготовку к новому сезону. Кадры со сборов, которые проходят в Бердске, опубликовала пресс-служба новокузнецкого клуба.
На фото и видео видно, что команда тренируется по необычной программе, выполняя нестандартные упражнения.
В Бердске «Кузнецкие Медведи» будут работать еще неделю, после чего продолжат готовиться к чемпионату МХЛ в Новокузнецке.
Команда отправилась на сборы в Бердск 4 июля.
Состав команды:
- вратари: Кирилл Кузнецов, Семён Шарабарин, Александр Агеев (2004, «Смена», Казань), Вячеслав Бугров (2005, СШОР «Металлург»);
- защитники: Юрий Ануфриев, Николай Белов, Алексей Голубев, Артём Гончаров, Григорий Гредзен, Николай Куртобашев, Эдвард Пиневский, Григорий Рудаков, Богдан Полянцев, Дмитрий Партилов (оба - 2004, «Металлург-ЮХЛ»);
- нападающие: Роман Батов, Данил Глушенков, Владислав Дубровский, Антон Захаров, Данил Кожедуб, Демид Паничкин, Пётр Пискунов, Виталий Рассохин, Владислав Репин, Владимир Рычков, Кирилл Шумилов, Никита Щеглов, Сергей Юдин, Даниил Кольцов, Александр Колосов (оба - 2004, «Металлург-ЮХЛ»), Анатолий Зимин (2003, «Дизель-ЮХЛ»), Павел Киселёв («Ермак»), Александр Куликов (2004, «Русь» Москва), Алексей Куликов (2004, «Морские Львы», Москва).
Молодежная команда из Новокузнецка «Кузнецкие Медведи» входит в структуру НХК «Металлург». Новокузнечане выступают в Молодежной хоккейной лиге с момента ее основания и являются призерами чемпионата МХЛ — в 2010 году команда удостоена серебряных медалей, а в 2017 бронзовых.
В свое время в составе «Кузнецких Медведей» выступали такие хоккеисты, как Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Андрей Кареев, Максим Кицын и другие.