При загадочных обстоятельствах пропала без вести 9-летняя Настя Муравьева: Ее ищут уже 10 дней
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При загадочных обстоятельствах пропала без вести 9-летняя Настя Муравьева: Ее ищут уже 10 дней

11:18:587/11/2021Фото: волонтеры, Мария Токмакова, Дмитрий Гладышев
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На следующий день после пропажи девочки в пансионате какой-то мужчина сжигал вещи, а потом выпал из окна. Пострадавший умер в больнице, поэтому ничего от него уже узнать нельзя.

Пропавший тюменский ребенок до сих пор не найден

Более 10 дней не могут найти ребенка, пропавшего в Тюмени. 9-летняя Настя Муравьёва вышла из дома в первой половине дня 30 июня для того, чтобы в соседнем пансионате скачать игру по бесплатному Wi-Fi.

Спохватились о ребенке лишь к вечеру, поиски начали самостоятельно, а когда поняли, что не справляются, обратились в полицию, когда уже шел второй день с момента пропажи.

Никто не может найти ни одной зацепки в поисках Насти. Единственное странное совпадение — на следующий день после пропажи девочки в пансионате какой-то мужчина сжигал вещи, а потом выпал из окна. Пострадавший умер в больнице, поэтому ничего от него уже узнать нельзя.

Девочка росла в многодетной семье, где воспитанием занимался отец, вышедший из тюрьмы, и бабушка, а мать бросила детей несколько лет назад.

Следователи возбудили два уголовных дела, одно по статье об исчезновении ребенка, второе по факту халатности со стороны органов опеки и инспекторов ПДН

— Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Следователями СКР изучается огромное количество видеозаписей. В настоящее время работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции, — добавили в пресс-службе ведомства.

На поиски девочки выходят волонтеры, которые методично отрабатывают все возможные места. Они говорят, что слишком поздно начали поиски, потеряно много драгоценного времени с момента пропажи.

— Мы перепроверили много зеленых насаждений, запустили группы на патруль и опрос. Создали карту камер района, которая частична была передана сотрудникам полиции, — рассказал Виктор Дулин, федеральный куратор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». — Трудность в том, что нет ниточки, за которую можно потянуть. Что произошло с ребенком? Свидетельства появляются, но не подтверждаются. Мы не можем ухватить, что произошло. Рассматриваем все возможные версии происходящего. От обычного бегунка и путешествующей девочки до каких-то криминальных историй. Всё это сейчас в работе. Мы обмениваемся информацией с силовыми структурами.

Телефон девочки, который был без сим-карты, по некоторым данным. Найден на территории пансионата. Эту информацию не подтверждают, но и нее опровергают, пишут в 72.RU.

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