Как молиться об исцелении святой «Троеручнице» 11 июля 2021 года? В чем особая сила этой иконы Богоматери – сильная молитва

Сегодня, 11 июля, в православном церковном календаре осуществляется празднование и особое почитание чудотворной иконы Божией Матери с необычным названием "Троеручица".
Изображение Богородицы на данной иконе мало чем отличается от остальных ликов Богородицы, однако оформление иконы довольно нетипично. На иконе мы можем увидеть чью-то третью руку. Эта рука появилась на иконе в 8 веке в Дамаске.
К окладу иконы её прикрепил человек, которому она явила своё первое чудо - она вернула ему отрубленную руку таким образом, что не осталось даже следа от ран. С той поры все списки иконы содержат изображение третьей руки, а сама икона считается чудотворной.
За всё время её существования было явлено много чудес исцеления тяжело болеющих людей. В первую очередь она помогает всем тем, у кого есть травмы рук или ног, а также сильные заболевания суставов.
Она помогает ремесленникам, возвращает зрение плохо видящим людям, а чтение текстов её молитв помогает людям с заболеваниями души - оно устраняет тоску, депрессию, возвращает спокойствие.
Часто к ней идут с молитвами о помощи защите от несправедливых обвинений.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья