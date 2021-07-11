Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери
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Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери

12:20:297/11/2021Фото: hramvkostino
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Крапиву заготавливали для веников - они выметали из дома все плохое, а пучки крапивы развешивали в доме и в хлеву, чтобы она могла отогнать темные силы.

икона
В этот праздник есть свои запреты

Сегодня православные празднуют день Иконы Богородицы "Троеручница". История этой иконы поистине удивительна, именно с сотворением ею первого ее чуда ее перестали изображать в первоначальном виде, а к образу добавился еще один элемент - третья взрослая рука.

Случилось это в далеком 717 году в мусульманском государстве - в Дамаске. У императора был советник Мансур, который был против гонений на христиан и иконоборчества. Он был очень умным человеком и у него было много завистников. Они устроили все так, чтобы перед императором выставить его предателем, за что император приказал отрубить ему правую руку и вывесить на всеобщее обозрение на площади города. После наказания Мансур умолил отдать ему руку, уединился в своей комнате и стал горячо молиться пред иконой Богородицы, которая была у него. Обессиленный, в конце-концов он уснул, а во сне ему явилась сама Богородица и сказала, что руку ему исцелила, но теперь она должна служить Господу.

Император, узнав о чуде, раскаялся и просил прощения, но Мансур принял решение стать затворником и взял имя Иоанн. В благодарность за исцеление он отлил руку из серебра и прикрепил ее к иконе.

По сей день иконе молятся об исцелении при травмах и заболеваниях суставов рук и ног и она являла много чудес исцеления. Также она помогает вернуть зрение и душевное спокойствие.

С утра православные отправляются в храм, чтобы помолиться Богородице.

В народе сегодня отмечается последний день Петрова поста, именуемый также Крапивным заговеньем. Принято было сегодня обязательно приготовить щи с крапивой, потому что с завтрашнего  дня крапива считалась непригодной для еды.

Женщины делали из крапивы специальное полотно, которое лечило заболевания суставов и спины.

Крапиву заготавливали для веников - они выметали из дома все плохое, а пучки крапивы развешивали в доме и в хлеву, чтобы она могла отогнать темные силы.

Запреты в день Троеручницы

В этот день строго запрещалось играть свадьбы. Считалось что брак будет недолговечным, а муж и жена вскоре разведутся и будут несчастливы.

Не разрешалось сегодня остригать волосы и ногти - так можно было укоротить свой век.

Запрещалось женщинам надевать белые платки на голову, оставлять жилье не убранным, а огород не тронутым. Сегодня полагалось работать как можно больше.

Запрещалось иметь дела с деньгами - это приводило к разорению.

Не разрешалось спать днем, иначе будет сильно болеть голова.

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традициипраздникизапретыикона Божией Матери "Троеручница"
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