Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери

Сегодня православные празднуют день Иконы Богородицы "Троеручница". История этой иконы поистине удивительна, именно с сотворением ею первого ее чуда ее перестали изображать в первоначальном виде, а к образу добавился еще один элемент - третья взрослая рука.
Случилось это в далеком 717 году в мусульманском государстве - в Дамаске. У императора был советник Мансур, который был против гонений на христиан и иконоборчества. Он был очень умным человеком и у него было много завистников. Они устроили все так, чтобы перед императором выставить его предателем, за что император приказал отрубить ему правую руку и вывесить на всеобщее обозрение на площади города. После наказания Мансур умолил отдать ему руку, уединился в своей комнате и стал горячо молиться пред иконой Богородицы, которая была у него. Обессиленный, в конце-концов он уснул, а во сне ему явилась сама Богородица и сказала, что руку ему исцелила, но теперь она должна служить Господу.
Император, узнав о чуде, раскаялся и просил прощения, но Мансур принял решение стать затворником и взял имя Иоанн. В благодарность за исцеление он отлил руку из серебра и прикрепил ее к иконе.
По сей день иконе молятся об исцелении при травмах и заболеваниях суставов рук и ног и она являла много чудес исцеления. Также она помогает вернуть зрение и душевное спокойствие.
С утра православные отправляются в храм, чтобы помолиться Богородице.
В народе сегодня отмечается последний день Петрова поста, именуемый также Крапивным заговеньем. Принято было сегодня обязательно приготовить щи с крапивой, потому что с завтрашнего дня крапива считалась непригодной для еды.
Женщины делали из крапивы специальное полотно, которое лечило заболевания суставов и спины.
Крапиву заготавливали для веников - они выметали из дома все плохое, а пучки крапивы развешивали в доме и в хлеву, чтобы она могла отогнать темные силы.
Запреты в день Троеручницы
В этот день строго запрещалось играть свадьбы. Считалось что брак будет недолговечным, а муж и жена вскоре разведутся и будут несчастливы.
Не разрешалось сегодня остригать волосы и ногти - так можно было укоротить свой век.
Запрещалось женщинам надевать белые платки на голову, оставлять жилье не убранным, а огород не тронутым. Сегодня полагалось работать как можно больше.
Запрещалось иметь дела с деньгами - это приводило к разорению.
Не разрешалось спать днем, иначе будет сильно болеть голова.