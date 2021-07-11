Число зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высоким

В воскресенье утром "Курьер. Среда. Бердск" получил новую информацию о ситуации с коронавирусом в Бердске.
Как сообщили в городском оперативном штабе, за сутки на 11 июля в Бердске выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этого зарегистрировано 1977 заболевших коронавирусной инфекцией бердчан.
По данным оперштаба, на воскресенье в городе под медицинским наблюдением находятся 1383 жителей. Число выздоровевших и выписанных за все время пандемии достигло 1860.
За последние 24 часа медики взяли еще 104 теста у тех, кого "подозревают" на коронавирус. Результаты станут известны позже.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 10 июля в России зарегистрировано рекордное количество умерших за все время пандемии. Последние 5 дней смертность превышает 700 человек ежедневно.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что в бердском ковидном госпитале лежат 136 пациентов, а умерло от коронавируса с начала пандемии 149 бердчан.