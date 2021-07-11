Число зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высоким
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Число зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высоким

11:01:297/11/2021Фото: Nso.ru
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За последние 24 часа медики взяли еще 104 теста у тех, кого "подозревают" на коронавирус. Результаты станут известны позже. 

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В воскресенье утром "Курьер. Среда. Бердск" получил новую информацию о ситуации с коронавирусом в Бердске.

Как сообщили в городском оперативном штабе, за сутки на 11 июля в Бердске выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этого зарегистрировано 1977 заболевших коронавирусной инфекцией бердчан.

По данным оперштаба, на воскресенье в городе  под медицинским наблюдением находятся 1383 жителей. Число выздоровевших и выписанных за все время пандемии достигло 1860.

За последние 24 часа медики взяли еще 104 теста у тех, кого "подозревают" на коронавирус. Результаты станут известны позже.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 10 июля в России зарегистрировано рекордное количество умерших за все время пандемии. Последние 5 дней смертность превышает 700 человек ежедневно.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что в бердском ковидном госпитале лежат 136 пациентов, а умерло от коронавируса с начала пандемии 149 бердчан.

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