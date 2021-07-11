Католические праздники 2021: какой сегодня праздник
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Католические праздники 2021: какой сегодня праздник

11:28:057/11/2021Фото: https://www.flickr.com/
0

26 июля — Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня
14 сентября — Воздвижение Креста Господня

Католические праздники на 2021 год: 

26 июля — Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии

5 августа — Дева Мария Снежная

6 августа — Преображение Господне

15 августа — Успение и Вознесение Девы Марии

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября — Воздвижение Креста Господня

7 октября — Пресвятая Дева Мария Розария

1 ноября — День всех святых

2 ноября — День поминовения усопших

21 ноября — Введение Богородицы во храм

8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии

24 декабря — Католический сочельник

25 декабря — Рождество Христово

26 декабря — День Святого семейства

28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских

31 декабря — День святого Сильвестра

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
праздникпраздникикакой сегодня праздниккатолические праздники -2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какая дата важна для вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня мусульманский праздник: даты на июль и август 2021 года
11:21:11 7/11/2021
Какой сегодня мусульманский праздник: даты на июль и август 2021 года
Как молиться об исцелении святой «Троеручнице» 11 июля 2021 года? В чем особая сила этой иконы Богоматери – сильная молитва
11:20:58 7/11/2021
Как молиться об исцелении святой «Троеручнице» 11 июля 2021 года? В чем особая сила этой иконы Богоматери – сильная молитва
При загадочных обстоятельствах пропала без вести 9-летняя Настя Муравьева: Ее ищут уже 10 дней
11:18:58 7/11/2021
При загадочных обстоятельствах пропала без вести 9-летняя Настя Муравьева: Ее ищут уже 10 дней
БердскЧисло зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высоким
11:01:29 7/11/2021
Число зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высоким
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 11 июля в день святой иконы "Троеручница"?
10:40:46 7/11/2021
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 11 июля в день святой иконы "Троеручница"?
Юлия Меньшова совершила странный обряд на похоронах отца и что-то положила в гроб
10:40:10 7/11/2021
Юлия Меньшова совершила странный обряд на похоронах отца и что-то положила в гроб
БердскКоманда МХЛ "Кузнецкие медведи" проводит изнурительные сборы в Бердске. Смотрите видео
10:23:49 7/11/2021
Команда МХЛ "Кузнецкие медведи" проводит изнурительные сборы в Бердске. Смотрите видео
Гороскоп на 12 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:38 7/11/2021
Гороскоп на 12 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Поезд сбил насмерть молодую женщину в Новосибирской области: Она торопилась перейти рельсы
10:01:45 7/11/2021
Поезд сбил насмерть молодую женщину в Новосибирской области: Она торопилась перейти рельсы
Футболист Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты
9:36:30 7/11/2021
Футболист Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты