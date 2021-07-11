Католические праздники 2021: какой сегодня праздник

Католические праздники на 2021 год:
26 июля — Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии
5 августа — Дева Мария Снежная
6 августа — Преображение Господне
15 августа — Успение и Вознесение Девы Марии
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября — Воздвижение Креста Господня
7 октября — Пресвятая Дева Мария Розария
1 ноября — День всех святых
2 ноября — День поминовения усопших
21 ноября — Введение Богородицы во храм
8 декабря — День непорочного Зачатия Девы Марии
24 декабря — Католический сочельник
25 декабря — Рождество Христово
26 декабря — День Святого семейства
28 декабря — День святых невинных младенцев Вифлеемских
31 декабря — День святого Сильвестра