Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время

11 июля 2021 года людей, исповедующих ислам, празднуется начало месяца Зуль-хиджа. Это последний месяц лунного года.
Этот период называется запретным, то есть на протяжении всех его дней нельзя участвовать в спорах и выяснениях отношений, доказывать правоту и отстаивать точку зрения, совершать плохие и злые поступки, вести войну и мстить кому бы то ни было.
Этот период подарен мусульманам как период, в течение которого мусульмане могут духовно приблизиться к Аллаху. Для того чтобы это произошло, нужно на протяжении месяца совершать как можно больше добрых дел, заниматься благотворительностью, молиться, читать Коран и по желанию соблюдать пост.
Самыми значимыми являются первые 10 дней месяца, а на 7, 8 и 9 день мусульмане совершают обязательный хадж . Хадж - это паломничество к святым местам, которые у мусульман находится в Мекке в Саудовской Аравии.
Девятый день месяца - день Арафа. Сегодня те мусульмане, которые не совершают хадж, должны соблюдать пост. Это не обязательно, но очень желательно. Соблюдение поста в девятый день месяца Зуль-хиджа позволяет мусульманину избавиться от грехов за прошедший год и за предстоящий год. Этот день называют дорогим днём, а потому никто не упускает возможности соблюдать в этот день пост.
Однако, чтобы случилось прощение грехов, мусульманину недостаточно просто молиться и держать пост. Он должен попросить прощения у всех тех, кого обидел, а также у всех тех, кого он мог обидеть случайно. Только в этом случае будет обещанная награда от Всевышнего.
Мусульмане, совершающие паломничество, пост в этот день не держат, потому что им нужны физические силы чтобы выдержать последние испытания паломничества. Правильно выполненное паломничество по всем обрядам и правилам ислама позволяет мусульманину избавиться от всех грехов, совершенных в течение его жизни до совершения паломничества. Именно поэтому после совершения паломничества мусульмане стараются вести как можно более праведный образ жизни.
На 10 день месяца Зуль-хиджа, в 2021 году эта дата выпадает на 20 июля, мусульмане отмечают свой самый главный и центральный в исламе праздник с названием Курбан-байрам.