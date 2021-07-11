Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время
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Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время

1:20:437/11/2021Фото: pxhere
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Правильно выполненное паломничество по всем обрядам и правилам ислама позволяет мусульманину избавиться от всех грехов, совершенных в течение его жизни до совершения паломничества.

коран
В это время нужно молиться более усердно
Сюжет: Обряды мусульман
Самый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 года

Самый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 годаЗуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традицииЕщё 75 новости

11 июля 2021 года людей, исповедующих ислам, празднуется начало месяца Зуль-хиджа. Это последний месяц лунного года.

Этот период называется запретным, то есть на протяжении всех его дней нельзя участвовать в спорах и выяснениях отношений, доказывать правоту и отстаивать точку зрения, совершать плохие и злые поступки, вести войну и мстить кому бы то ни было.

Этот период подарен мусульманам как период, в течение которого мусульмане могут духовно приблизиться к Аллаху. Для того чтобы это произошло, нужно на протяжении месяца совершать как можно больше добрых дел, заниматься благотворительностью, молиться, читать Коран и по желанию соблюдать пост.

Самыми значимыми являются первые 10 дней месяца, а на 7, 8 и 9 день мусульмане совершают обязательный хадж . Хадж - это паломничество к святым местам, которые у мусульман находится в Мекке в Саудовской Аравии.

Девятый день месяца - день Арафа. Сегодня те мусульмане, которые не совершают хадж, должны соблюдать пост. Это не обязательно, но очень желательно. Соблюдение поста в девятый день месяца Зуль-хиджа позволяет мусульманину избавиться от грехов за прошедший год и за предстоящий год. Этот день называют дорогим днём, а потому никто не упускает возможности соблюдать в этот день пост.

Однако, чтобы случилось прощение грехов, мусульманину недостаточно просто молиться и держать пост. Он должен попросить прощения у всех тех, кого обидел, а также у всех тех, кого он мог обидеть случайно. Только в этом случае будет  обещанная награда от Всевышнего.

Мусульмане, совершающие паломничество, пост в этот день не держат, потому что им нужны физические силы чтобы выдержать последние испытания паломничества. Правильно выполненное паломничество по всем обрядам и правилам ислама позволяет мусульманину избавиться от всех грехов, совершенных в течение его жизни до совершения паломничества. Именно поэтому после совершения паломничества мусульмане стараются вести как можно более праведный образ жизни.

На 10 день месяца Зуль-хиджа, в 2021 году эта дата выпадает на 20 июля, мусульмане отмечают свой самый главный и центральный в исламе праздник с названием Курбан-байрам.

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