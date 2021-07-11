"Меня всю трясло": Алиса Мон сбежала от мужа-тирана и бросила сцену

В далекие 1990-е на сцене блистала певица Алиса Мон. Ее исчезновение на пике популярности стало неожиданностью для всех. Причиной ухода со сцены стал муж, который был продюсером и держал супругу в страхе.
По словам певицы, которая рассказала историю своего ухода в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», она несколько раз пыталась уйти от тирана, запиравшего на ключ жену и поднимавшего на нее руку. Сергей Муравьев - музыкант высокого уровня, именно он создал песню «Подорожник», которая стала пропуском для Алисы на большую сцену. Первый удар от него она получила, когда в голове музыканта засела ревность.
- Я очень долгое время тешила себя мыслью, что это такая любовь у него ко мне. Такая вот дикая любовь. Это не любовь, это просто склад характера", – говорит Мон сейчас.
По словам Алисы Мон, она несколько раз пыталась от него уйти, но окончательное решение покинуть мужа пришло в момент, когда он увез их сына в неизвестном направлении из-за того, что жена собралась переехать к родителям. Побег состоялся когда заболел сын.
- Он просто не ожидал, что я могу куда-то вообще сбежать с больным сыном. А я прямо за пять секунд... Меня, конечно, всю трясло, потому что мне все время казалось, что сейчас на мое плечо Муравьев положит руку, и все, – вспоминает певица.
После ухода она обратилась к друзьям, которые помогли ей перебраться на родину в Слюдянку Иркутской области. Еще раз Алиса встретилась с бывшим мужем, когда ей нужны были деньги и она решила выступить в Тольятти, но концерт смогла отработать лишь наполовину, так как у нее сел голос от страха перед бывшим мужем.
- Мне нужны были деньги позарез. Но я знала, что Муравьев приедет туда, и он приехал. Когда я его увидела, у меня голос пропал. Ни до, ни после со мной такого не было, чтобы просто как... Голос пропал! Я спела всего половину, – рассказывает она.
Алиса Мон из Слюдянки перебралась в Ангарск, где стала работать в Доме культуры.