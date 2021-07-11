Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела
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Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела

12:38:417/11/2021Фото: Pxfuel
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Пострадавшая в ходе ссоры пыталась выпроводить из квартиры 52-летнего мужчину, но он взял воспламеняющуюся жидкость и поджег сожительницу. С места происшествия он быстро сбежал.

В больнице умерла пострадавшая от поджога своим сожителем

Жительницу Тверской области поджег ее сожитель, которого она пыталась выгнать из квартиры. После того, как она попала в больницу оказалось, что 80% тела были обожжены, в том числе и дыхательные пути. Через несколько дней после госпитализации пострадавшая умерла в больнице.

Как сообщает информационный портал Afanasy.biz, 5 июля в тверскую больницу привезли 45-летнюю женщину с ожогами. Сотрудники полиции выяснили, что женщина стала жертвой жестокого покушения своего сожителя.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице Зинаиды Коноплянниковой. Пострадавшая в ходе ссоры пыталась выпроводить из квартиры 52-летнего мужчину, но он взял воспламеняющуюся жидкость и поджег сожительницу. С места происшествия он быстро сбежал.

В субботу, 10 июля, женщина умерла в больнице, у нее остался маленький ребенок.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Дело, возбужденное в СК по покушению на убийство с особой жестокостью, будет переквалифицировано.

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