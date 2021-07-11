Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

В Москве наблюдаются стабилизация ситуации по коронавирусу и небольшое снижение заболеваемости. Как заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", Москва прошла пиковые показатели по коронаирусной инфекции.
"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал он.
По его словам, в городе наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным за 10 июля, за сутки подтвердили 5 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 1 610 пациентам. К системе искусственной вентиляции легких подключены 645 человек. Скончались 108 пациентов. Лечение завершили 7 035 пациентов. Всего COVID-19 в столице переболели 1 221 766 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новосибирские математики просчитали, что пик заболеваемости в третью волну пандемии придется на 9 июля, после чего наступит спад.