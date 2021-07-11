Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
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Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

12:47:387/11/2021Фото: Мэрии Москвы
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По словам мэра, в столице фиксируется небольшое снижение заболеваемости ковидом.

Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Москве наблюдаются стабилизация ситуации по коронавирусу и небольшое снижение заболеваемости. Как заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", Москва прошла пиковые показатели по коронаирусной инфекции.

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал он.

По его словам, в городе наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным за 10 июля, за сутки подтвердили 5 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 1 610 пациентам. К системе искусственной вентиляции легких подключены 645 человек. Скончались 108 пациентов. Лечение завершили 7 035 пациентов. Всего COVID-19 в столице переболели 1 221 766 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новосибирские математики просчитали, что пик заболеваемости в третью волну пандемии придется на 9 июля, после чего наступит спад.

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