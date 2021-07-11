Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации
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Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации

1:02:517/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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Главный редактор RT одна из первых сделала прививку от коронавируса.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко осудила медиков, критикующих вакцину от коронавируса.

В посте, выставленном в Telergram, она рассказала о том, что к ее матери в Адлере пришла медсестра, которая заявила, что в больницах лежат одни привитые пациенты. Медсестра из лаборатории пришла взять кровь и «предупредила» женщину, что иммунитет убивается прививкой. По словам Симоньян, она знает много случаев, когда медики отговаривают пациентов от вакцинации.

- Это, как если бы наши репортеры отговаривали людей давать нам интервью. Бардак и саботаж такое называется, - подчеркнула журналистка.

По мнению главреда RT, нужно принять показательные меры наказания — например, уволить несколько таких медиков и запретить им заниматься медициной. Многие медработники советуют своим знакомым и пациентам переболеть и не прививаться.

Маргарита Симоньян одна из первых приняла прививку от коронавируса. По ее словам, после вакцинации поднялась температура до 37,2 и болело место укола. Симоньян приняла решение привиться, так как общается с большим количеством людей и боится принести вирус в дом.

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