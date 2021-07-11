Убитая дорога на ул. Рогачева исчезает: Строительная техника уничтожила въезд в Южный микрорайон
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убитая дорога на ул. Рогачева исчезает: Строительная техника уничтожила въезд в Южный микрорайон

1:10:377/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

«Южане» просят власть хотя бы отсыпать щебенкой грунтовую дорогу, которая превратилась в грязевое болото.

После дождя дорога на ул. Рогачева становится непроездной

Жители Южного микрорайона Бердска пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» на дорогу. По их словам, во время строительства детского сада и яслей тяжелая техника разрушила грунтовку на въезде в Южный, которая из-за этого проваливается. Но власть, по мнению «южан», на это не обращает внимания.

- Никто не отрицает, что и школа, и садик нужны. Но большегрузные машины дорогу окончательно доконали. Понятно, что там грунт плавающий, что грунтовые воды близко. Но ведь ездили как-то до этого. И такого глобального разрушения не было. А сейчас щебенка смешалась с глиной, она поднялась вверх. Мы кое-как добились, чтобы прошел грейдер. Но там опять каша, вся дорога, которая относится к муниципалитету, вся в ямах. Мы не говорим, что нужно положить асфальт. Но хотя бы подсыпать щебенкой, - высказала 9 июля претензии Ирина, отметив, что выражает мнение всех жителей Южного, которым приходится ежедневно по несколько раз проезжать по разбитой дороге.

Ситуация усугубилась, когда на этой неделе прошел дождь. Ирина напомнила, что первоначально «продолжение ул. Рогачева» принадлежало жителям, которые строили дома в Южном, сейчас дорога — муниципальная собственность.
- Неужели город не может содержать ее в нормальном состоянии. Асфальтом латают дорогу на дачи. А дорогу в центре города не хотят щебенить, - возмущена Ирина.

По ее словам, и альтернативный въезд по ул. Лунной в районе спорткомплекса «Зима-Лето» находится в ужасном состоянии.

Уже не первый год состояние дороги на Рогачева беспокоит «южан». В 2019 году местные жители сигнализировали о проблеме.
- Дорога проваливается, не проехать даже грузовикам, - поделился тогда наблюдениями бердчанин, приславший в подтверждение фото.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров объяснял причину провала дороги мягким грунтом.

- Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище и на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето». Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие, - комментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.

Ремонт дороги на ул. Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный на ул. Лунной, поскольку по ней ходит общественный транспорт. Чиновник сообщил, что у "южан" есть альтернативный проезд.

Подробности - в ближайшее время.

Дорогой это назвать сложно

Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Какое будущее далай-лама предсказал России
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
щебеньгрейдерсостояние дороггрунтовые воды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что делать с проваливающейся дорогой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации
1:02:51 7/11/2021
Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
12:47:38 7/11/2021
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела
12:38:41 7/11/2021
Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела
БердскНовый мост через трассу Р-256 в Новом поселке Бердска построят к 1 сентября. Смотрите видео и фото
12:23:27 7/11/2021
Новый мост через трассу Р-256 в Новом поселке Бердска построят к 1 сентября. Смотрите видео и фото
Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери
12:20:29 7/11/2021
Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери
"Меня всю трясло": Алиса Мон сбежала от мужа-тирана и бросила сцену
12:06:23 7/11/2021
"Меня всю трясло": Алиса Мон сбежала от мужа-тирана и бросила сцену
Стихийный мемориал на месте гибели 5-летнего мальчика на самокате создали жители новосибирского Академгородка
11:38:27 7/11/2021
Стихийный мемориал на месте гибели 5-летнего мальчика на самокате создали жители новосибирского Академгородка
Католические праздники 2021: какой сегодня праздник
11:28:05 7/11/2021
Католические праздники 2021: какой сегодня праздник
Какой сегодня мусульманский праздник: даты на июль и август 2021 года
11:21:11 7/11/2021
Какой сегодня мусульманский праздник: даты на июль и август 2021 года
Как молиться об исцелении святой «Троеручнице» 11 июля 2021 года? В чем особая сила этой иконы Богоматери – сильная молитва
11:20:58 7/11/2021
Как молиться об исцелении святой «Троеручнице» 11 июля 2021 года? В чем особая сила этой иконы Богоматери – сильная молитва