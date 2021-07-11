Убитая дорога на ул. Рогачева исчезает: Строительная техника уничтожила въезд в Южный микрорайон

Жители Южного микрорайона Бердска пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» на дорогу. По их словам, во время строительства детского сада и яслей тяжелая техника разрушила грунтовку на въезде в Южный, которая из-за этого проваливается. Но власть, по мнению «южан», на это не обращает внимания.
- Никто не отрицает, что и школа, и садик нужны. Но большегрузные машины дорогу окончательно доконали. Понятно, что там грунт плавающий, что грунтовые воды близко. Но ведь ездили как-то до этого. И такого глобального разрушения не было. А сейчас щебенка смешалась с глиной, она поднялась вверх. Мы кое-как добились, чтобы прошел грейдер. Но там опять каша, вся дорога, которая относится к муниципалитету, вся в ямах. Мы не говорим, что нужно положить асфальт. Но хотя бы подсыпать щебенкой, - высказала 9 июля претензии Ирина, отметив, что выражает мнение всех жителей Южного, которым приходится ежедневно по несколько раз проезжать по разбитой дороге.
Ситуация усугубилась, когда на этой неделе прошел дождь. Ирина напомнила, что первоначально «продолжение ул. Рогачева» принадлежало жителям, которые строили дома в Южном, сейчас дорога — муниципальная собственность.
- Неужели город не может содержать ее в нормальном состоянии. Асфальтом латают дорогу на дачи. А дорогу в центре города не хотят щебенить, - возмущена Ирина.
По ее словам, и альтернативный въезд по ул. Лунной в районе спорткомплекса «Зима-Лето» находится в ужасном состоянии.
Уже не первый год состояние дороги на Рогачева беспокоит «южан». В 2019 году местные жители сигнализировали о проблеме.
- Дорога проваливается, не проехать даже грузовикам, - поделился тогда наблюдениями бердчанин, приславший в подтверждение фото.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров объяснял причину провала дороги мягким грунтом.
- Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище и на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето». Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие, - комментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.
Ремонт дороги на ул. Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный на ул. Лунной, поскольку по ней ходит общественный транспорт. Чиновник сообщил, что у "южан" есть альтернативный проезд.
Подробности - в ближайшее время.