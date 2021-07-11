Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения
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Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения

2:20:517/11/2021Фото: pxhere
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В этом месяце принято совершать как можно больше праведных поступков. Сюда входят пост, молитвы, благотворительность, совершение добрых поступков.

коран
В этом месяце принято усердно работать над своей душой
Сюжет: Обряды мусульман
Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время

Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман времяСамый запретный месяц Зуль-хиджа: Что говорится в Коране об этом особенном времени с 11 июля 2021 годаЕщё 76 новости

С 11 июля по 9 августа 2021 года у мусульман идет последний, двенадцатый лунный месяц. Он носит название Зуль-хиджа. По окончании него у мусульман начинается мусульманский новый год по лунному календарю.

Месяц зуль-хиджа относится к священным запретным месяцам в исламе. Всего таких периода - 4. Кстати, следующий месяц, наступающий после мусульманского нового года - мухаррам - также является запретным и священным.

Что это значит?

Это означает, что в такие периоды мусульманам строго запрещено конфликтовать, воевать, мстить и совершать любые другие действия, запрещенные Кораном. Сюда же относится любое зло и плохие поступки. Не разрешается и вести охоту и убивать животных (сюда не относится жертвоприношение в праздник Курбан-байрам).

Любой грех, совершенный в запретный месяц, усиливается многократно, равно как и любое праведное дело усиливается многократно и приближает душу правоверного к Всевышнему.

А потому в этом месяце принято совершать как можно больше праведных поступков. Сюда входят пост, молитвы, благотворительность, совершение добрых поступков. Самыми значимыми являются первые 10 дней зуль-хиджа. В эти дни осуществляется паломничество, отмечается день Арафа и празднуется Курбан-байрам.

Пост можно соблюдать только в первые 9 дней месяца, на 10 день отмечается праздник жертвоприношения - в него держать пост запрещено.

Самым дорогим постом считается пост в день Арафа. За пост в этот день мусульманину, если он попросил у всех обиженным их людей прощения, простятся грехи за прошедший и будущий год.

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