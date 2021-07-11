Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения

С 11 июля по 9 августа 2021 года у мусульман идет последний, двенадцатый лунный месяц. Он носит название Зуль-хиджа. По окончании него у мусульман начинается мусульманский новый год по лунному календарю.
Месяц зуль-хиджа относится к священным запретным месяцам в исламе. Всего таких периода - 4. Кстати, следующий месяц, наступающий после мусульманского нового года - мухаррам - также является запретным и священным.
Что это значит?
Это означает, что в такие периоды мусульманам строго запрещено конфликтовать, воевать, мстить и совершать любые другие действия, запрещенные Кораном. Сюда же относится любое зло и плохие поступки. Не разрешается и вести охоту и убивать животных (сюда не относится жертвоприношение в праздник Курбан-байрам).
Любой грех, совершенный в запретный месяц, усиливается многократно, равно как и любое праведное дело усиливается многократно и приближает душу правоверного к Всевышнему.
А потому в этом месяце принято совершать как можно больше праведных поступков. Сюда входят пост, молитвы, благотворительность, совершение добрых поступков. Самыми значимыми являются первые 10 дней зуль-хиджа. В эти дни осуществляется паломничество, отмечается день Арафа и празднуется Курбан-байрам.
Пост можно соблюдать только в первые 9 дней месяца, на 10 день отмечается праздник жертвоприношения - в него держать пост запрещено.
Самым дорогим постом считается пост в день Арафа. За пост в этот день мусульманину, если он попросил у всех обиженным их людей прощения, простятся грехи за прошедший и будущий год.