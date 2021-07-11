Мертвую 38-летнюю женщину нашли под окнами высотки в Новосибирске: Это вторая трагедия в той же общаге с начала июля

11 июля жители Новосибирска обнаружили тело сибирячки возле общежития на ул. Станиславского, 12.
— Женщина 1983 года рождения выпала из окна комнаты на 4 этаже здания. От полученных травм она скончалась на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали трагедию в управлении МВД по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей вспоминают, что это не первый смертельный случай по данному адресу.
— Второй в этом месте за несколько дней, — написал пользователь АСТ-54.
1 июля при похожих обстоятельствах погибла одногодка нынешней жертвы.
Новая трагедия произошла в воскресенье в 10.33.
На улице Станиславского, 12 располагается большой дом 1955 года постройки. У него попеременная этажность, в здании находятся 93 квартиры и 28 организаций.