Что опасно собирать после праздника святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Главные традиции и приметы в день апостолов

Самые известные апостолы в христианстве - Петр и Павел - удостоены отдельного своего праздника в церковном календаре. Этот день наступает 12 июля каждый год. Такой чести они удостоились потому, что приложили самое большое количество усилий к распространению христианства. Такого усердия не показали другие апостолы.
Они невероятно почитаемы как у католиков, так и у православных. К этому празднику идет особая тщательная подготовка. Во первых все верующие люди, готовясь встречать праздник, выдерживают многодневный пост, очищаясь от греха. В домах наводят порядок, стараются завершить все работы в огородах.
Женщины к этому дню красят в желтый цвет яйца, готовят разные вкусные блюда на разговение, пекут пироги, готовят рыбу, обрядовые угощения для своих мужчин.
Принято было до начала праздника убрать урожай зимнего чеснока, считалось, что так он будет лучше храниться, а также после Петрова дня запрещалось уже собирать крапиву на зеленые щи - она становилась невкусной и непригодной к употреблению в пищу.
С этого праздника возобновляли подготовки к свадьбам, а также назначали день бракосочетания. Однако на сам Петров день никогда свадьбы не игрались, считалось, что молодым счастья не будет. Пары, заключившие брак в этот день, очень быстро расставались и никогда больше вместе не сходились.
Девушки в этот день гадали на своих любимых и, как мы уже написали выше, готовили специальные угощения для своих возлюбленных. В качестве такого угощения выступали чаи их 12 трав, собранных на 12 разных лугах. Можно было готовить блюда из 12 ингредиентов, ими также угощает своего мужчину. Считалось, что мужчина который отведал обрядовое угощение на Петров день, навсегда останется рядом со своей любимой женщиной.
Можно было для своего любимого человека подарить вышитый платок. Такой подарок в Петров день обещал, что молодые всегда будут вместе.
К вечеру вся семья обязательно накрывала праздничный стол с самыми вкусными блюдами. После празднования за столом люди выходили на народные гуляния, водили хороводы, купались в лучах закатного солнца.
Запреты на Петров день
В праздник святых апостолов Петра и Павла строго запрещалось
- играть свадьбы,
- иметь дела с деньгами,
- ругаться, ссориться и выяснять отношения,
- не разрешалось подходить к водоемам, а также купаться в речках и озерах,
- заниматься работами по дому,
- не выходили работать и на огород,
- женщинам запрещалось заниматься рукоделием, так можно было навлечь неприятности на всю свою семью.