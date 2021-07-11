8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
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8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу

4:51:187/11/2021Фото: Piqsels
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В итоге пришлось ребенка везти на машине в течение 23 часов по 30-градусной жаре. В авиакомпании объяснили, почему не взяли больную девочку на борт.

Девочка со сломанной рукой сутки на машине добиралась до больницы в Якутии

Огласку получила история из Якутии, когда 8-летнюю девочку с открытым переломом руки пришлось везти до больницы целые сутки после того, как ее не взяли на борт самолета.

Мама ребенка Антонина Шкулева рассказала, что 1 июля ее дочь сломала руку, катаясь на качели. Как раз 1 июля совершался полет самолета, который появляется в селе Томтор раз в неделю.

Женщина обрадовалась — ведь ребенку нужна срочная операция. Антонина позвонила в кассу и пояснила ситуацию, на что кассир ответила, если командир экипажа разрешит, ребенка довезут.

По словам мамы пострадавшей, она готова была оплатить перелет, а девочку уже готовились встречать ее сестры. Целый час ушел на уговоры пилота взять больного ребенка, но он был непреклонен и ссылался на возможный перевес судна из-за лишнего пассажира. В итоге пришлось девочку везти на машине в течение 23 часов по 30-градусной жаре. Только 3 июля пострадавшую прооперировали, об этом рассказали в Sakhaday.

В авиакомпании «Полярные авиалинии» пояснили, что действия пилота оправданы, так как он не имеет права брать безбилетного пассажира, а тем более больного ребенка без сопровождения взрослых или медиков, пишут РИА Новости.

- Надеюсь, что прокуратура проведет проверку и выяснит, на каком основании отказали ребенку. Во всем мире здоровье ребенка превыше всего. Неужели у нас другие приоритеты? - спрашивает мама ребенка.

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