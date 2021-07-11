Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман

Великий праздник Курбан-байрам правоверные в 2021 году будут отмечать 20 июля. Этот праздник является в исламе самым главным и значимым. Он отмечается ежегодно на десятый день месяца зуль-хиджа - это последний, двенадцатый месяц лунного календаря, по которому правоверные ведут летоисчисление.
Главная традиция праздника - принесение жертвы. В качестве жертвы выбирается домашнее животное. Им может быть коза, баран, корова или верблюд.
В качестве жертвенного животного не подойдёт любое животное, которое не жалко. Животное обязательно должно быть крепким, молодым и здоровым. Возраст для мелкого животного составляет от шести месяцев до одного года, эти требования относятся к барашку либо козе, а если в качестве жертвы выбрана корова либо верблюд, то их возраст может составлять от года до двух.
Жертвоприношение осуществляется по очень строгим правилам. Нарушением хотя бы одного правила во время забоя животного ведёт к тому, что мясо становится запретным употреблению в пищу. Осуществлять жертвоприношение может только специально обученный человек. Это необязательно должен быть мужчина. Жертвоприношение может совершить и женщина, если она владеет всеми правилами и техниками. Запрещено с начала месяца зуль-хиджа стричь волосы и ногти тем, кто собирается приносить жертву.
Животное во время жертвоприношения не должно испытывать страдания и боли. Поэтому сам процесс производится только очень острыми инструментами и как можно быстрее.
Неумение приносить животное в жертву не освобождает мусульманина от обязанности жертвоприношения. Для этого можно попросить любого другого человека, который владеет техникой и знает все правила. Владельцу животного достаточно в таком случае просто присутствовать в момент жертвоприношения.
В момент жертвоприношения не должно быть создано неудобств для окружающих людей.
Мясо жертвенного животного положено разделить на три равных части. Первая часть оставляется для своей семьи, вторая часть дарится родственникам к праздничному столу, третья часть отдаётся на благотворительность. Шкура жертвенного животного обычно сдается в мечеть. Строго запрещено хранить жертвенное мясо, замораживать его либо продавать. Всё мясо положено съесть течение 3 дней празднования Курбан-байрама.