Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
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Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений

5:20:527/11/2021Фото: pxhere
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Сейчас нужно активно подкармливать растения, но использовать для этого средства, содержащие меньше азота. В противном случае можно вызвать увеличение количества нитратов в плодах.

лук
В июле многие растения нуждаются в подкормке

Для многих людей дача является не только местом проведения отдыха и досуга, но и главной кормилицей на зиму. Для того чтобы растения и процесс их взращивания приносил в прямом смысле слова здоровые плоды и удовольствие от полученного результата, необходимо соблюдать все правила и требования с учетом специфики той или иной культуры.

Как правило, заядлые дачники полагаются на декады времени года, местный климат и особенности почвы на данной территории. Существует еще один незатейливый «помощник», который у скептиков вызывает большие сомнения, но, тем не менее, полагаясь на этот инструмент, был выращен не один плодоносный урожай. Речь идет о лунном календаре.

Испокон веков Луна оказывала влияние на процессы, происходящие на Земле. Например, приливы и отливы воды; рост волос на голове. Энергетические ритмы спутника задают общий баланс. И если знать, как следовать этому ритму, можно достигнуть определенных положительных результатов.

Именно он сможет подсказать, когда лучше всего подкармливать и удобрять растения в середине лета (июль) 2021 года. Если в мае основной задачей любого дачника являлась подготовка огорода к посеву и взращиванию. В июне – выхаживание растений, то в июле просто нужно поддерживать участок в благоприятном состоянии. А именно: периодически разрыхлять почву, обрабатывать от паразитов и сорняка.

Сейчас так же нужно активно подкармливать растения, но использовать для этого средства, содержащие меньше азота. В противном случае можно вызвать увеличение количества нитратов в плодах. Напоминаем, что попадание нитратов в организм человека провоцирует появление онкологических заболеваний, снижая уровень кислорода в крови. Поэтому, в первую очередь, правильно удобряя растения, дачник заботится о своем здоровье и здоровье близких людей.

Рекомендации лунного календаря гласят: подкармливать растения с поливом можно 20, 21, 28, 29 числа. А подкармливать сухими удобрениями следует 15, 16, 17 числа. Неблагоприятные дни для проведения подкормки в июле выпадают на период с 24 по 27 число включительно.

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