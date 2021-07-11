Огромная комета приближается к Земле: Когда ее можно будет рассмотреть, рассказали ученые. Смотрите видео

Во внутренней части Солнечной системы данный космический гость появлялся не ранее, чем 3 миллиона лет назад. Диаметр болида, приближающегося к Земле — от 100 до 200 километров, он больше, чем все известные кометы в 1000 раз.
При максимальном приближении с Землей в 2031 году, комета останется на достаточно большом от нее расстоянии и чтобы рассмотреть гостью из далекого космоса, потребуется оптическая техника — телескоп.
В космосе есть звуки, которые издает солнечный ветер, точнее сказать ученые воспроизвели данный космический шум используя магнитные и электрические колебания. Звук наложили на изображение, полученное с зонда приблизившегося к Солнцу и получилось видео космоса со звуком. Все это стало возможным благодаря тому, что зонд Parker Solar Probe стал самым близким к Солнцу аппаратом за всю историю космонавтики. Установленный на его борту инструмент FIELDS и зафиксировал колебания.
Помимо колебаний солнечного ветра, на записи также можно услышать звук, чем-то напоминающий белый шум в старых телевизорах. Это сотни микроударов, вызванных столкновениями зонда с пылевыми частицами, оставшимися от уничтоженных Солнцем астероидов и комет.