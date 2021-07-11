Огромная комета приближается к Земле: Когда ее можно будет рассмотреть, рассказали ученые. Смотрите видео
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Огромная комета приближается к Земле: Когда ее можно будет рассмотреть, рассказали ученые. Смотрите видео

3:00:007/11/2021Фото: Pixabay
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В космосе есть звуки, которые издает солнечный ветер, точнее сказать ученые воспроизвели данный космический шум используя магнитные и электрические колебания. Послушайте звук Солнца.

Комета огромных размеров приблизится к Земле в 2031 году

Во внутренней части Солнечной системы данный космический гость появлялся не ранее, чем 3 миллиона лет назад. Диаметр болида, приближающегося к Земле — от 100 до 200 километров, он больше, чем все известные кометы в 1000 раз.

При максимальном приближении с Землей в 2031 году, комета останется на достаточно большом от нее расстоянии и чтобы рассмотреть гостью из далекого космоса, потребуется оптическая техника — телескоп.

В космосе есть звуки, которые издает солнечный ветер, точнее сказать ученые воспроизвели данный космический шум используя магнитные и электрические колебания. Звук наложили на изображение, полученное с зонда приблизившегося к Солнцу и получилось видео космоса со звуком. Все это стало возможным благодаря тому, что зонд Parker Solar Probe стал самым близким к Солнцу аппаратом за всю историю космонавтики. Установленный на его борту инструмент FIELDS и зафиксировал колебания.

Помимо колебаний солнечного ветра, на записи также можно услышать звук, чем-то напоминающий белый шум в старых телевизорах. Это сотни микроударов, вызванных столкновениями зонда с пылевыми частицами, оставшимися от уничтоженных Солнцем астероидов и комет.

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