Солнечный взрыв в июле 2021 года: Ученые боятся геомагнитного коллапса

Мало, кто из людей не любит солнышко. Но небесное светило, заряжающее витамином «D» и позитивным настроением, не такое безопасное, как может показаться на первый взгляд. Прямые ультрафиолетовые лучи являются одним из главных факторов развития онкологических заболеваний у человечества. Дело в том, что верхние слои атмосферы Земли на сегодняшний день истончены вследствие парникового эффекта – последствия небрежного отношения населения к экологии и природе планеты, а значит, не могут сдержать радиоактивного излучения Солнца.
Жаркая погода соблазняет отложить свои дела и заботы, отправившись прямиком на пляж, загорать. В начале месяца впервые за четыре года была зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце. На поверхности огромной звезды произошел импульсивный взрыв, который длился более 15-ти минут. Обычно вспышки на Солнце длятся по несколько часов, при этом не вызывая резонанса среди ученых или повода для беспокойства.
После мощного взрыва, в течение дня на Солнце происходили волнения и дальше. Причиной послужил непрогнозируемый резкий скачок солнечной активности. Несмотря на то, что тяжелые солнечные частицы в результате вспышки не достигли поверхности Земли, влияние на геомагнитное поле планеты было оказано. Если на Солнце будут регулярно происходить взрывы такого рода, это приведет к геомагнитному коллапсу. Последствия которого станут разрушительными для планеты. Геомагнитные бури выводят из строя коммуникационные и электросистемы Земли. Нарушения в этих системах приведут к взрывам, пожарам, наводнениям и даже землетрясениям.
Геомагнитный коллапс – это новый вид апокалипсиса для жителей планеты Земля. Уберечься от Солнца-убийцы можно только в одном случае: защитив поверхность кожи специальными кремами, содержащими высокие SPF-частицы, когда выходите в ясную погоду на улицу. Но в будущем человечеству нужно готовиться к тому, что Солнце станет белым карликом, превратив Землю в глыбу льда, или красным гигантом, уничтожив огнем все живое.