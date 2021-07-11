Макгрегор во время боя сломал ногу и проиграл Порье
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Макгрегор во время боя сломал ногу и проиграл Порье

3:35:137/11/2021Фото: © REUTERS / Gary A. Vasquez
0

Технический нокаут был зачтен Конору Макгрегору в первом раунде. Перед поединком он обещал сопернику, что его вынесут на носилках, однако все произошло наоборот.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом из-за сломанной ноги

В Лас-Вегасе в поединке в рамках турнира UFC 264 ирландский боец MMA Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье. Ирландец не смог продолжать бой, потому что сломал левую ногу.

Рефери Херб Дин дал сигнал, обозначающий остановку боя, и победа техническим нокаутом была присуждена Дастину Порье. Макгрегор вынужден был покинуть Арену T-Mobile на специальной каталке сопровождении медиков.

Это был третий очный бой соперников. Первый проходил в сентябре 2014 года, тогда Макгрегор одержал победу нокаутом, а в январе 2021 года Порье подобным образом уложил соперника.

Перед поединком Макгрегор обещал сопернику, что его вынесут на носилках, однако все произошло наоборот. Оскорбления бойца в сторону Порье не закончились даже тогда, когда его выносили с турнира.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провел 28 боев и одержал 22 победы. Экс-временный чемпион промоушена в легком весе Порье в 34 поединках добыл 28 побед.

Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Звезды, которые не любят Россию и отказываются сюда приезжать
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Не встали на колено»: поступок сборной Украины потряс
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вот с каким предложением Евросоюз обратился к России
В России могут появиться новые схемы отъема жилья
«Черчесов уволен, я очень рад»: Уткин высказался честно и резко
Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
сломал ногупобеда техническим нокаутомпоединок на UFC
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы смотрите бои UFC?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что опасно собирать после праздника святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Главные традиции и приметы в день апостолов
3:20:38 7/11/2021
Что опасно собирать после праздника святых Петра и Павла 12 июля 2021 года? Главные традиции и приметы в день апостолов
БердскПакеты с разложившимися останками нашили в лесу Бердска: Трупный запах напугал жителей Нового поселка
3:18:03 7/11/2021
Пакеты с разложившимися останками нашили в лесу Бердска: Трупный запах напугал жителей Нового поселка
Огромная комета приближается к Земле: Когда ее можно будет рассмотреть, рассказали ученые. Смотрите видео
3:00:00 7/11/2021
Огромная комета приближается к Земле: Когда ее можно будет рассмотреть, рассказали ученые. Смотрите видео
Столото: проверить билет тиража 450 "Жилищной лотереи" от 11 июля 2021 года
2:51:05 7/11/2021
Столото: проверить билет тиража 450 "Жилищной лотереи" от 11 июля 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1396 "Русского лото" от 11 июля 2021 года
2:42:54 7/11/2021
Столото: проверить билет тиража 1396 "Русского лото" от 11 июля 2021 года
Полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом
2:34:26 7/11/2021
Полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом
Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения
2:20:51 7/11/2021
Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения
Падали в обморок: Запертые в самолете без кондиционера пассажиры рейса Москва-Анталья открыли аварийный выход. Смотрите видео
2:04:28 7/11/2021
Падали в обморок: Запертые в самолете без кондиционера пассажиры рейса Москва-Анталья открыли аварийный выход. Смотрите видео
Мертвую 38-летнюю женщину нашли под окнами высотки в Новосибирске: Это вторая трагедия в той же общаге с начала июля
1:33:07 7/11/2021
Мертвую 38-летнюю женщину нашли под окнами высотки в Новосибирске: Это вторая трагедия в той же общаге с начала июля
Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время
1:20:43 7/11/2021
Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время