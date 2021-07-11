Макгрегор во время боя сломал ногу и проиграл Порье

В Лас-Вегасе в поединке в рамках турнира UFC 264 ирландский боец MMA Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье. Ирландец не смог продолжать бой, потому что сломал левую ногу.
Рефери Херб Дин дал сигнал, обозначающий остановку боя, и победа техническим нокаутом была присуждена Дастину Порье. Макгрегор вынужден был покинуть Арену T-Mobile на специальной каталке сопровождении медиков.
Это был третий очный бой соперников. Первый проходил в сентябре 2014 года, тогда Макгрегор одержал победу нокаутом, а в январе 2021 года Порье подобным образом уложил соперника.
Перед поединком Макгрегор обещал сопернику, что его вынесут на носилках, однако все произошло наоборот. Оскорбления бойца в сторону Порье не закончились даже тогда, когда его выносили с турнира.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провел 28 боев и одержал 22 победы. Экс-временный чемпион промоушена в легком весе Порье в 34 поединках добыл 28 побед.