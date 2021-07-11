Пакеты с разложившимися останками нашили в лесу Бердска: Трупный запах напугал жителей Нового поселка
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Пакеты с разложившимися останками нашили в лесу Бердска: Трупный запах напугал жителей Нового поселка

3:18:037/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Раз в несколько лет в Бердске находят мешки с человеческими останками. Расчленением трупов убийцы пытаются скрыть преступление.

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Подозрительные пакеты нашли в лесу Нового поселка

Поздним вечером 10 июля жители Нового поселка Бердска обнаружили в лесу разбросанные черные пакеты. Поселковцы всполошились, так как от мешков исходил отчетливый трупный запах.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, два больших черных пакета, плотно завязанных, нашли недалеко от тропинки, которая ведет в лес от дома №2 на ул. Пирогова.

- Так как запах был очевидным, его с ни с каким не спутаешь, мы позвонили в полицию, - рассказали очевидцы, предположив, что так могли спрятать расчлененные тела людей.

Бердские полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Это подтвердила в воскресенье дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

- Полицию действительно вызывали по данному адресу. Предположительно останки принадлежат домашним животным. Проводится проверка, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ахметова.

По ее словам, внешне найденные в пакетах в лесу Нового поселка «предметы» очень похожи на останки домашнего скота. Но экспертизу все равно назначат, чтобы подтвердить выводы визуального осмотра. Резкий специфический запах распространялся из-за того, что на улице стоит жара и трупы быстро гниют.

В Бердске раз в несколько лет находят человеческие расчлененные останки. В течение последних 10 лет такое случалось дважды. Некий Шубин расчленил труп убитой девушки после ссоры. Останки бывшей подруги он разбросал по всему городу. Мешок с человеческими частями находили даже у школы №5 в Микрорайоне.

Позже произошел аналогичный случай. Чтобы скрыть убийство приятеля, бердчанин расчленил тело и спрятал останки в мешках на кладбище.

Один человек не может вынести труп, поэтому пытаются избавиться частями. Между тем, расчленение трупа усугубляет участь подсудимого — это является отягчающим обстоятельством.

Спрятанную в чемодане убитую, найденную тоже в лесополосе Нового поселка, не расчленяли. Этот преступление произошло в Искитиме в июне 2018 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Убийца перевез тело убитой в сумке на колесиках из Искитима в Бердск на такси.

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