Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?
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Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?

7:20:257/11/2021Фото: pxhere
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Сбор урожая лучше всего осуществлять в сухую безветренную погоду. Сначала внимание уделяется сбору и отбору упавших плодов, затем можно переходить к нижней части дерева с солнечной стороны.

яблоко
Эксперты рекомендуют снимать плоды яблок летних сортов в начале августа

Сбор урожая – одно из приятных времяпрепровождений для заядлого дачника. Ведь в этот момент можно смело гордиться собой: все усилия были приложены не зря, время потрачено с пользой, а руки растут из нужного места, потому что адаптировать процесс взращивания плодов в среде местного климата достаточно сложно.

Однако не у всех любителей садоводства и огорода есть квалифицированный опыт сбора урожая. Многие полагаются на внешний вид плода, а, как известно, внешний вид всегда обманчив. Среди плодов существуют капризные, которые перед началом сбора, требуют к себе внимания. Например, яблоки.

Как понять, что яблоко готово отправиться с ветки дерева в корзину при помощи золотых рук садовода? Все зависит от его сорта. Наиболее распространенными сортами яблок являются: богатырь, апорт, антоновка и джонатан. Эксперты рекомендуют снимать плоды яблок летних сортов в начале августа, или в конце июля, если есть экстренная необходимость. Что касается осенних сортов, то их убирают в конце августа-начале сентября. Зимним сортам необходимо «дозреть» в корзине до декабря месяца, но собрать их нужно до наступления первых заморозков – в конце сентября-начале октября.

Какие еще характеристики помогут правильно собрать урожай? Посмотреть опавшие плоды на земле: есть ли среди них отдельные единицы со свойственными для зрелого плода критериями. Можно попробовать сорвать плод с дерева, плодоножка должна легко отделяться от ветки. И еще один пункт – коричневый цвет косточек яблока.

Сбор урожая лучше всего осуществлять в сухую безветренную погоду. Сначала внимание уделяется сбору и отбору упавших плодов, затем можно переходить к нижней части дерева с солнечной стороны. Там будут располагаться наиболее зрелые единицы. Затем убирается середина, и только в конце верхушка яблони.

Если вдруг садовод не может дотянуться до плодов, находящихся на самом верху, необходимо использовать специальные плодосъемники или крюки. Ни в коем случае нельзя трясти дерево! Плоды, которые были сняты таким насильственным способом быстро портятся. Также, можно повредить ствол или ветви яблони. Пусть сад радует глаз круглый год!

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