Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
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Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска

4:14:407/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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Доктор биологических наук призвал россиян не снимать маски и ставить прививки, потому что только так можно избавиться от коронавируса.

Российский препарат от коронавируса поможет не заразиться индийской мутацией
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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О способности российской вакцины «Спутник V» защитить от индийской мутации коронавируса под названием «дельта», сообщил Сергей Нетесов -доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН.

По словам новосибирского ученого, в настоящее время создано множество вакцин, которые не уступают друг другу в эффективности, среди них и российский препарат «Спутник V». Вирусы, мРНК и белки — составляют препараты, созданные во всех странах, кто этим занимался. По мнению Нетесова нужно применять то, что есть сейчас и не ждать новых изобретений.

- По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта" — Прим. ред.), хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов, — сказал ученый из Новосибирска.

Сергей Нетесов призвал россиян не снимать маски и вакцинироваться, потому что только так можно избавиться от коронавируса. Также он обратился к сознательности граждан.

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