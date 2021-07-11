Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий
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Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий

8:20:597/11/2021Фото: Pixabay
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Сама по себе малина не обладает желейным эффектом по своей природе, но если правильно соблюдать пропорции ингредиентов, то получится отличная заправка к десертам и завтракам.

малина
Аромат малины никого не оставит равнодушным

Блинчики и оладьи на завтрак – любимое традиционное блюдо большинства людей. Их можно подавать с медом, сметаной, вареньем или малиновым джемом собственного приготовления. Уважающие себя владелицы дачного участка знают, какие заготовки можно сделать на зиму. И у каждой хозяйки обязательно будет свой рецепт, даже если он переписан из старинной поваренной книги прабабушки.

Предлагаем пополнить копилку рецептов еще одной ценной находкой – созданием наивкуснейшего натурального малинового джема из свежих ягод. К сожалению, сама по себе малина не обладает желейным эффектом по своей природе, но если правильно соблюдать пропорции ингредиентов, необходимых для приготовления джема, то получится отличная заправка к десертам и завтракам. Ко всему прочему, можно комбинировать малину с другими ягодами или фруктами, например, яблоками, сливами или черной смородиной. Они как раз содержат в себе достаточное количество крахмала для нужного загустения массы.

Для того, чтобы сварить малиновый джем, на один килограмм ягод понадобится полтора килограмма сахара, и около восьмиста миллилитров воды. Чтобы джем получился максимально нежным, рекомендуется предварительно удалить из ягодок все косточки.

Заливаем малину водой и доводим до кипения. После чего ягоды варятся около 15-20 минут, пока масса не станет мягкой и однородной. Процеживаем полученный вар от остатков мякоти и косточек. Жидкость засыпаем сахаром, и снова доводим до кипения. Для полной готовности джема, его варят в течение часа, периодически помешивая и снимая образовавшуюся пенку. Остывший джем можно разлить по стерилизованным емкостям с плотной крышкой. Хранить малиновый джем необходимо в сухом и прохладном месте. Приятного аппетита!

Совет: варить малиновый джем лучше всего в эмалированной кастрюле или большой миске. Так ягоды не будут окисляться, а прогревание массы происходит равномерно. Тем не менее, у эмалированной посуды есть один минус – масса может пригорать, а со временем на посуде появляются трещины, сколы и частичное отсутствие покрытия.

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