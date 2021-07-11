Благоприятные и неблагоприятные дни для долгов, кредитов и денежных операций в июле 2021 года по лунному календарю

Откроем секрет многих успешных людей, которые имеют высокий доход и материальное благополучие. Чтобы приумножать свои богатства, достаточно знать, в какие дни согласно лунному календарю, можно проводить денежные операции, а в какие нет.
Политики и звезды эстрады нередко обращаются за профессиональной помощью астрологов, несмотря на то что человечество живет в век информационных технологий. Просим скептиков отойти от экранов, а тех, кто хочет достичь финансового благополучия, ознакомиться с информацией ниже.
Июль – жаркий летний месяц, когда наступает пора отпусков, опустошающая кошельки людей. Однако в июле астрологи предсказывают лунные дни, когда операции с деньгами принесут положительный результат. Но есть и такие, в которые нельзя брать кредит или раздавать долги.
Например, первая половина месяца располагает людей к приобретению движимого имущества. А вот во второй половине могут возникнуть напряженные ситуации, связанные с деньгами. Необходимо расстаться со всеми накопившимися долгами. Самым удачным днем в июле для отношений с деньгами является 29 число. На втором месте – 20 июля. Нельзя давать и отдавать долг 17, 23 и 30 июля. Покупать подарки для себя и других можно 14 и 18 июля.
Также, астрологи рекомендуют не проводить никаких денежных операций во время новолуния. На растущую Луну можно выполнить простой ритуал, который поможет привлечь дополнительные источники дохода и, соответственно, увеличить количество денежных средств. Нужно взять любую купюру, содержащую цифру «5», и показать Луне, попросив умножить деньги. Затем прячем купюру в кошелек и обязательно используем до начала следующего новолуния. Во время растущей Луны нельзя брать деньги в долг, но можно давать или инвестировать, приобретать что-либо.
Во время полнолуния происходит энергетический пик ночного светила. Под светом полной Луны все явное становится тайным, покрываясь одеялом из мистицизма. В этот период рекомендуется проводить различные магические ритуалы, связанные с деньгами. При этом не желательно принимать решений, требующих ответственности. На убывающую Луну можно отдавать долги, но не в коем случае не брать в долг. Соблюдая эти нехитрые астрологические рекомендации, можно попытаться попасть на обложку Forbes.