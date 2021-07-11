Как отстирать белые носки?

Одежда белого цвета – это всегда модно, стильно, дорого, и идет абсолютно каждому человеку любого возраста и социального статуса. Однако не все умеют носить белый цвет. Кто-то умудряется запачкаться, не успев выйти из дома. А кому-то не дается искусство стирки белого белья. Также, белый цвет имеет несколько оттенков и тонов – это тоже следует учитывать в процессе эксплуатации. Так как «слоновая кость» со временем может пожелтеть, а «платина» стать грязно-серой.
Но самым марким атрибутом одежды являются носки! Причем, грязь въедается в них до такой степени, что они чернеют. И уже вывести загрязнение обычным стиральным химикатом не получится. На просторах Интернета бытует множество народных и современных средств, но их эффективность никем не доказана. Среди всего существующего обилия рецептов очищения белых носков, были выбраны только работающие.
Одним из популярных методов выведения черноты с белых носков является следующий: намылить белые носки хозяйственным мылом/белизной, положить в полиэтиленовый пакет и отправить в микроволновку на полную мощность на две минуты. По истечению времени достать и ополоснуть прохладной водой.
Еще один простой рецепт: налить в таз литр теплой воды, добавив в нее чайную ложку уксуса. Отправляем в концентрат белые носки на час, после чего так же полощем и стираем хозяйственным мылом на руках.
И третий способ: смешать средство для мытья посуды с кислородным отбеливателем в равных пропорциях, вспенить с помощью воды и нанести на загрязненные участки носка, оставив в таком положении атрибуты на час-полтора. После этого стираем хозяйственным мылом на руках.
Чтобы в будущем избежать такой неприятной вещи, как загрязнение белых носков, рекомендуем не носить атрибут больше одного дня; нельзя долго хранить носки в корзине для белья; нельзя носить изделие с черными стельками. Также, во время стирки на руках, не переусердствуйте с «шорканьем», так истончается ткань, делая ее более уязвимой к будущим загрязнениям. И перед основной стиркой лучше всего замачивать белые носки.