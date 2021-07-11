Умер избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала

Скончался в собственной квартире оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, который 5 июля стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества. О смерти коллеги говорится в опубликованном 11 июля заявлении телеканала.
"Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты", - сообщается в тексте.
Лашкарава после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали, поскольку он пошел на поправку.
Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Но против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей - они с утра стали собираться, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств.
Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек, передает ТАСС.