На бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
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На бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову

4:38:347/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Несколько лет назад большой памятник Александру Попову открыл в "Веговском сквере" крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев, бывший радиозаводчанин.

Стелы с барельефом Попова больше нет на бывшей территории БРЗ

В воскресенье "Курьер. Среда. Бердск" читатели сообщили о том, что на бывшей территории Бердского радиозавода снесли стелу с барельефом Александра Попова, изобретателя радио.

-Так и уничтожает народная память. Интересно, кто дает на такое разрешение?! - возмущена читательницы, которая запечатлела на фото происходящее 11 июля из окон офиса, находящегося в бизнес-центре "Вега".

-Прямо сейчас в Бердске сносят памятник, который с 1970-х годов стоял. На 18 квартале, с обратной стороны, стояла стела с барельефом Попова. Прямо сейчас неизвестные снесли ее под ноль! может она и не стояла на балансе города, но все равно жалко. Мне мама о ней рассказывал, как админ корпус строился и другое... - сожалеет бердчанка.

Действительно, как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко, такого памятника в официальном реестре нет.

-Не стоит у нас балансе, точно. Потому что мы буквально на днях делали ревизию, у нас появились новые объекты - мемориальные доски. Стелы в списке нет, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Мокриенко.

По ее словам, недавно перенесли в "Веговский" сквер мемориальную доску директору БРЗ Александру Шкулову и доску с фамилиями "веговцев", внесших особый вклад в развитие радиозавода и города. Сквер и памятник Александру Попову открыли недалеко от школы №10 в год 300-летия Бердска. Это была идея бывшего радиозаводчанина, а ныне крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева. На его деньги и построили мемориальный комплекс рядом со старой площадкой "Веги".

По всей видимости, на распроданном в конце 1990-х годов Бердском радиозаводе сейчас не нужны памятные знаки, предпринимателям требуется территория под другое. Но пока работает музей "Веги", где хранится память о гремевшем на всю страну предприятии.

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