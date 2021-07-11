Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля

11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдет финальный матч, на котором выявится победитель Чемпионата Европы. Трансляция поединка будет демонстрироваться на платформе «Смотрим». Начало трансляции запланировано на 20:55 по московскому времени. Николай Саприн и Александр Неценко будут комментировать матч между сборными Англии и Италии, дошедших до финала. Также эксперты и футбольные специалисты обсудят предстоящий поединок, а после разберут его итоги.
Евро-2020 проходит в 2021 году из-за отмены ЧЕ в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями. Впервые использовался формат, когда матчи проходили в 10 разных странах на 11 стадионах.
Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт перед финалом отметил боевой настрой своих подопечных. При этом он не мог не отметить силу соперника и его беспроигрышную серию матчей – 33 матча без поражения сыграла сборная Италии.
Главный тренер Италии Роберто Манчини рассказал, что на финальной игре англичане будут использовать все формы давления на итальянцев и они к этому готовы.
- Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч. Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе, – прокомментировал Манчини.