Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
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Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля

4:54:587/11/2021Фото: Следите?
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Евро-2020 подошел к логическому завершению, сегодня выявится победитель во время финальной схватки между двумя сборными. Мат пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В воскресенье вечером выявится победитель ЕВРО-2020

11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдет финальный матч, на котором выявится победитель Чемпионата Европы. Трансляция поединка будет демонстрироваться на платформе «Смотрим». Начало трансляции запланировано на 20:55 по московскому времени.  Николай Саприн и Александр Неценко будут комментировать матч между сборными Англии и Италии, дошедших до финала. Также эксперты и футбольные специалисты обсудят предстоящий поединок, а после разберут его итоги.

Евро-2020 проходит в 2021 году из-за отмены ЧЕ в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями. Впервые использовался формат, когда матчи проходили в 10 разных странах на 11 стадионах.
Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт перед финалом отметил боевой настрой своих подопечных. При этом он не мог не отметить силу соперника и его беспроигрышную серию матчей – 33 матча без поражения сыграла сборная Италии.

Главный тренер Италии Роберто Манчини рассказал, что на финальной игре англичане будут использовать все формы давления на итальянцев и они к этому готовы.

- Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч. Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе, – прокомментировал Манчини.

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