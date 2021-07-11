Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист
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Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист

5:59:167/11/2021Фото: Pixabay
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По словам специалиста, определить уровень антител можно на 42-й день после введения первого компонента.

Число титров, если они есть, не влияет на степень заражения коронавирусом

Рост заражения коронавирусом в стране продолжается, и пока не собирается снижаться. На этом фоне граждан страны призывают вакцинироваться, а люди хотят знать, сколько антител должно быть в организме после введения прививки.

- Критерии, позволяющие судить о том, какое количество протективных антител является оптимальным, пока не разработаны. Во-первых, иммунный ответ очень индивидуален — это может касаться и максимально уровня антител, и динамики их снижения. Во-вторых, для различных тест-систем могут быть разные нормы. Самое главное, чтобы титр антител был значительно выше минимального защитного уровня, — сообщила Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, в интервью Om1.

По словам специалиста, определить уровень антител можно на 42-й день после введения первого компонента, минимальное число антител должно составлять 44,47 и появляется не раньше чем через 2 недели после введения второго компонента или после заражения.

По словам экспертов, разницы в количестве антител у мужчин и женщин нет, также они заявляют, что от их количества не зависит степень защиты организма.

В настоящее время в лабораториях используют два разных вида определения антител. Итальянский вариант, которым в основном  пользуются в России, предлагает шкалу от 15 до 400, есть американская система со шкалой от 50 до 40 000, по ее данным уровень меньше 1300 — говорит о риске заражения, менее 500 - требует вакцинации.

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