Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист

Рост заражения коронавирусом в стране продолжается, и пока не собирается снижаться. На этом фоне граждан страны призывают вакцинироваться, а люди хотят знать, сколько антител должно быть в организме после введения прививки.
- Критерии, позволяющие судить о том, какое количество протективных антител является оптимальным, пока не разработаны. Во-первых, иммунный ответ очень индивидуален — это может касаться и максимально уровня антител, и динамики их снижения. Во-вторых, для различных тест-систем могут быть разные нормы. Самое главное, чтобы титр антител был значительно выше минимального защитного уровня, — сообщила Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, в интервью Om1.
По словам специалиста, определить уровень антител можно на 42-й день после введения первого компонента, минимальное число антител должно составлять 44,47 и появляется не раньше чем через 2 недели после введения второго компонента или после заражения.
По словам экспертов, разницы в количестве антител у мужчин и женщин нет, также они заявляют, что от их количества не зависит степень защиты организма.
В настоящее время в лабораториях используют два разных вида определения антител. Итальянский вариант, которым в основном пользуются в России, предлагает шкалу от 15 до 400, есть американская система со шкалой от 50 до 40 000, по ее данным уровень меньше 1300 — говорит о риске заражения, менее 500 - требует вакцинации.