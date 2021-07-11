Перед убийством долго пытали застреленного президента Гаити, заявил временный глава государства
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Перед убийством долго пытали застреленного президента Гаити, заявил временный глава государства

6:12:437/11/2021Фото: Dieu Nalio Chery/AP
0

По данным властей республики, нападавших на резиденцию наемников было 26 человек, среди которых находились американцы с гаитянским происхождением.

Жозеф Клод рассказал, как убили президента Гаити

В резиденцию президента Гаити 7 июля пробрались наемники. Глава государства был убит, его жена находится в больнице с ранениями. По словам временного премьера государства, погибшего перед смертью пытали, рассказали в АВС.

- В дом президента пришли наемники, они пытали и убили его, — заявил Клод Жозеф.

Жозеф заявил, что злоумышленников задержали и они находятся под арестом.

- Мы твердо верим, что правосудие восторжествует в деле президента Жовенеля Моиса, — подчеркнул временный премьер Гаити.

После появившийся информации о смерти президента Гаити была информация, что его жена также погибла, но позже ее опровергли и рассказали, что первая леди будет перевезена на лечение в Майами.

По данным властей республики, нападавших на резиденцию наемников было 26 человек, среди которых находились американцы с гаитянским происхождением.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен при нападении на его резиденцию в столице страны Порт-о-Пренсе 7 июля.

Это не первое покушение на Моиза. В октябре 2018 года на траурной церемонии по поводу 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина, главу государства попытались обстрелять из автоматов, но телохранители быстро прикрыли его своими телами и эвакуировали в безопасное место. Трое охранников были ранены.

Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики он занимал с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу страны из кризиса, как активный борец с коррупцией, которой поражена республика.

Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.

Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Фетисов не стал молчать и высказался об увольнении Черчесова
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
нападение на резиденциюубийство президента Гаитираненая жена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Там это норма - убивать президентов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист
5:59:16 7/11/2021
Какое число антител должно быть после вакцинации от коронавируса, ответил специалист
Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
5:39:49 7/11/2021
Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
5:39:49 7/11/2021
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
5:26:53 7/11/2021
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
5:21:09 7/11/2021
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
5:20:52 7/11/2021
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
4:54:58 7/11/2021
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
4:51:18 7/11/2021
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
БердскНа бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
4:38:34 7/11/2021
На бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман
4:20:11 7/11/2021
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман