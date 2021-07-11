Перед убийством долго пытали застреленного президента Гаити, заявил временный глава государства

В резиденцию президента Гаити 7 июля пробрались наемники. Глава государства был убит, его жена находится в больнице с ранениями. По словам временного премьера государства, погибшего перед смертью пытали, рассказали в АВС.
- В дом президента пришли наемники, они пытали и убили его, — заявил Клод Жозеф.
Жозеф заявил, что злоумышленников задержали и они находятся под арестом.
- Мы твердо верим, что правосудие восторжествует в деле президента Жовенеля Моиса, — подчеркнул временный премьер Гаити.
После появившийся информации о смерти президента Гаити была информация, что его жена также погибла, но позже ее опровергли и рассказали, что первая леди будет перевезена на лечение в Майами.
По данным властей республики, нападавших на резиденцию наемников было 26 человек, среди которых находились американцы с гаитянским происхождением.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен при нападении на его резиденцию в столице страны Порт-о-Пренсе 7 июля.
Это не первое покушение на Моиза. В октябре 2018 года на траурной церемонии по поводу 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина, главу государства попытались обстрелять из автоматов, но телохранители быстро прикрыли его своими телами и эвакуировали в безопасное место. Трое охранников были ранены.
Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики он занимал с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу страны из кризиса, как активный борец с коррупцией, которой поражена республика.
Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.