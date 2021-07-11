Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
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Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус

5:39:497/11/2021,Мария РодченковаФото: Скрин с трейлера
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Что посмотреть на выходных: 5 лучших кинолент в разных жанрах - в нашем материале.

Фильм, вышедший на платформе Netflix, рассказывает захватывающую научно-фантастическую историю о девушке, которая внезапно приходит в сознание в криогенной камере
Фильм, вышедший на платформе Netflix, рассказывает захватывающую научно-фантастическую историю о девушке, которая внезапно приходит в сознание в криогенной камере

2021 год уже порадовал зрителя некоторыми интересными новинками, типа “Круэллы” или “Тихого места 2”, хотя вышло еще много примечательных, но не таких раскрученных фильмов. 5 лучших кинолент в разных жанрах - в нашем материале.
Кислород
Жанр: триллер, научная фантастика, детектив.
Фильм, вышедший на платформе Netflix, рассказывает захватывающую научно-фантастическую историю о девушке, которая внезапно приходит в сознание в криогенной камере. Все бы ничего, но она совсем не помнит кто такая и как вообще оказалась в таком положении. По рукой у нее только голосовой помощник-искусственный интеллект, который не может выполнять некоторые ее команды без специального пароля, что сильно накаляет ситуацию и делает фильм очень напряженным, ведь в камере главной героини стремительно заканчивается воздух.

Картина получилась в стиле Netflix, с закрученным сюжетом, загадками и неплохой детективной составляющей. Особую изюминку ей добавляет тот факт, что все действие происходит в замкнутом пространстве в духе “Погребенного заживо”. Когда в запасе у режиссера всего одна локация, всегда сложно держать зрителя в напряжении до самого конца, однако у “Кислорода” это получилось отлично. Возможно, пройдет время и этот фильм станет культовым в жанре научной фантастики, поэтому пора лично его оценить.
Отцовство
Жанры: комедия, семейная драма.
Эта трогательная история разворачивается после того, как супруга главного героя умирает во время родов, но производит на свет здоровую девочку. Герой, хотя совсем не был готов становится отцом, решает заботиться о ребенке. Впереди его ждут трудности воспитания и взросления дочери, но также и обретенная вновь любовь, которую он потерял после смерти жены. По мере сюжета герой и сам станет взрослее, ощутит все прелести отцовства и изменится в лучшую сторону.

Это душещипательная, трогательная и жизненная картина понравится любителям реальных историй, потому что ее сняли по автобиографии «Два поцелуя для Мэдди: Воспоминания о потери и любви». В целом размеренный и предсказуемый сюжет не должен отпугивать, потому что он изображает жизнь без прикрас, со всеми ее сложностями. Это такой мини-гайд для неуверенного отца, но в целом очень милое кино для тех, кто не любит сложные истории и во время просмотра хочет просто сопереживать героям и немного отдохнуть.
Дьявол в деталях
Жанры: криминал, детектив, триллер.
Фильм стоит смотреть хотя бы ради его актерского состава: оскароносный Дензел Вашингтон, нестареющий Джаред Лето и звезда последних лет, знаменитый Фредди Меркьюри, Рами Малек. Актерский состав, конечно, хорош, но и сюжет фильма тоже неплох. Согласно ему, герой Вашингтона, детектив, отправляется с небольшим поручение в Город грехов - Лос-Анджелес. Ранее он там работал довольно успешно, но одно расследование поставило крест на его карьере. В Лос-Анджелесе он встречает другого успешного детектива, который расследует убийство, похожее на то, что пять лет назад расследовал главный герой. Он решает остаться ненадолго.

Дальше следует очень медленное сказание о серийном убийце в стиле неонуара - темные тона, приглушенный свет. Да и главные герои совсем неоднозначны. В таком дуэте у режиссера рождается не только непростые, эксцентричные взаимоотношения персонажей, но и какой-никакой детектив. Он, конечно, не претендует на лавры “Семь”, но вполне примечательный благодаря тем оскароносным актерам в главных ролях. Если вы любите “напряженку” между героями, а еще неспешный детектив, то вам сюда.
Заклятье 3
Жанры: ужасы, триллер, детектив.
Третья часть всем полюбившейся франшизы про охотников на приведений - герои фильма преображаются в реально существовавших Лоррейн и Эда Уорренов, которые в прошлом веке весьма прославились изучением паранормального. Третья часть, конечно, не смогла повторить успех второй и, тем более, первой, но для любителей пощекотать нервы весьма неплоха. По сюжету главные герои должны доказать, что главный подозреваемый в убийстве на самом деле одержим дьяволом. Дело не самое простое, но за него взялись профессионалы своего дела, а вот финал этой истории оценит только зритель. Стоит заметить, что такой процесс реально имел место в 1981 году.

Фильм подойдет любителям ужасов и фанатам франшизы “Заклятие”, хотя в третьей части создатели немного отошли от общей концепции и представили миру нечто более реальное, соответствующее биографии Уорренов. Этот фильм стоит смотреть хотя бы из-за необычного сюжета, но, в целом, продюсеры “Заклятья” никогда не разочаровывают.
Лука
Жанры: мультипликация, комедия, семейный, приключения.
Если вы еще не смотрели этот мультфильм, но хотите положительных эмоций, стоит обратить внимание. Сюжет тут не совсем простой - согласно ему, тот самый Лука, не просто мальчик, а чудище морское. Сюжет скрывает еще кое-что - молчу. Но по факту, история совсем неоднозначна и довольно сложна для мультфильма, поэтому он вполне подойдет взрослым зрителям. В целом, эта история - о нашем с вами мире, привычном, неидеальном и сложном.

Мультфильм придется по душе тем, кто любит вникнуть и не любит “тупые” киноленты. Тут есть увлекательность, простота, дружба, любовь и атмосфера Италии. Что может быть еще лучше для этого лета?

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