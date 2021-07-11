Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России

5:39:497/11/2021Фото: Nso.ru
0

Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий — 5 200 219.

Несколько дней подряд в России выявляют за сутки выявляют свыше 25 тыс. зараженных
Сюжет: Третья волна коронавируса
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусуЧисло зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Бердске остается высокимЕщё 274 новости

В России выявили 25 033 новых случая коронавируса за последние сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии россиян составило 5 783 333, сообщил 11 июля оперативный штаб.

За последние 24 часа умерли 749 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", всего с начала пандемии зарегистрировано 143 002 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий — 5 200 219.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5410 случаев), Московской области (2511 случаев) и Санкт-Петербурге (2007 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (7 случаев) автономных округах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что пик коронавируса в столицей пройден и ситуация начинает стабилизироваться.

Еще 525 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 430 - в Воронежской области, 425 - в Свердловской области, 408 - в Красноярском крае, 368 - в Крыму, 361 - в Иркутской области, 357 - в Пермском крае, 336 - в Хабаровском крае, по 330 - в Брянской, Омской областях, 329 - в Забайкальском крае, 316 - в Ростовской области, 289 - в Коми, 281 - в Самарской области. Еще 275 случае выявлены в Бурятии, 273 - в Оренбургской области, 263 - в Челябинской области, по 259 - в Мурманской и Волгоградской областях, 256 - в Тверской области, 253 - в Приморском крае, 250 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 11 июля в Бердске выявили 6 новых случаев заражения. Всего в городе зарегистрировано 1977 заболевших коронавирусом.

О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Корректирующее белье: какие проблемы могут возникнуть у женщины
В России могут появиться новые схемы отъема жилья
Афганское движение «Талибан» собрались защищать Россию
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Валуев высказался о справедливости отставки Черчесова
«Черчесов уволен, я очень рад»: Уткин высказался честно и резко
Всплыли детали громкой отставки Черчесова
Комары стали опаснее: что на это повлияло
умерликоронавирусчисло заразившихсяс подтвержденным диагнозом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Спад пока не наступил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
5:39:49 7/11/2021
Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
5:39:49 7/11/2021
Новинки кино 2021: 5 отличных фильмов на любой вкус
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
5:26:53 7/11/2021
С Днём Петра и Павла 12 июля: открытки от дизайнера и райские поздравления
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
5:21:09 7/11/2021
Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
5:20:52 7/11/2021
Самые благоприятные даты июля 2021 года по лунному календарю для подкормки и удобрений растений
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
4:54:58 7/11/2021
Италия-Англия: финал Евро-2020 в 20.55 в прямой трансляции 11 июля
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
4:51:18 7/11/2021
8-летней девочке с открытым переломом авиакомпания отказала в перелете в больницу
БердскНа бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
4:38:34 7/11/2021
На бывшей площадке радиозавода в Бердске снесли стелу изобретателю радио Попову
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман
4:20:11 7/11/2021
Кого приносят в жертву на Курбан-байрам: Все обычаи великого праздника мусульман
Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска
4:14:40 7/11/2021
Чем эффективно вакцинироваться от штамма «дельта», ответил ученый Сергей Нетесов из Новосибирска