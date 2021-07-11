Суточный прирост умерших от коронавируса и новых заболевших остается высоким на 11 июля в России

В России выявили 25 033 новых случая коронавируса за последние сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии россиян составило 5 783 333, сообщил 11 июля оперативный штаб.
За последние 24 часа умерли 749 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", всего с начала пандемии зарегистрировано 143 002 летальных исхода.
Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий — 5 200 219.
Больше всего заражений выявлено в Москве (5410 случаев), Московской области (2511 случаев) и Санкт-Петербурге (2007 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (7 случаев) автономных округах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что пик коронавируса в столицей пройден и ситуация начинает стабилизироваться.
Еще 525 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 430 - в Воронежской области, 425 - в Свердловской области, 408 - в Красноярском крае, 368 - в Крыму, 361 - в Иркутской области, 357 - в Пермском крае, 336 - в Хабаровском крае, по 330 - в Брянской, Омской областях, 329 - в Забайкальском крае, 316 - в Ростовской области, 289 - в Коми, 281 - в Самарской области. Еще 275 случае выявлены в Бурятии, 273 - в Оренбургской области, 263 - в Челябинской области, по 259 - в Мурманской и Волгоградской областях, 256 - в Тверской области, 253 - в Приморском крае, 250 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 11 июля в Бердске выявили 6 новых случаев заражения. Всего в городе зарегистрировано 1977 заболевших коронавирусом.