Розыск: Пропала без вести в Бердске 85-летняя пенсионерка с потерей памяти
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Розыск: Пропала без вести в Бердске 85-летняя пенсионерка с потерей памяти

6:22:347/11/2021Фото: Лизы Алерт
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Она ушла гулять утром, родственники наблюдали за ней в окно. Видели, как она направилась к подъезду, но домой так и не пришла.

Старушка пропала в Бердске

Полицейские в Бердске объявили в розыск 85-летнюю женщину, страдающую потерей памяти.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" тоже присоединились к поиску пожилой бердчанки с проблемами со здоровьем. Она пропала 11 июля после прогулки в Бердске, об этом сообщила "Лиза Алерт" во ВКонтакте.

"Пропала #Мироненко (Бубнова) Виктория Ивановна, 85 лет, г. Бердск, Новосибирская область. 11 июля 2021 года ушла на прогулку и не вернулась", – говорится в сообщении группы.

Женщина не ориентируется в пространстве. Возможна потеря памяти.

- Она ушла гулять утром, родственники наблюдали за ней в окно. Видели, как она направилась к подъезду, но домой так и не пришла. По камерам видеонаблюдения выяснили, что бабушка ушла в сторону от дома, - рассказала руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских. По ее словам, сейчас волонтеры готовят выезд на поиски бабушки.

Пропавшая женщина одета в сине-белую куртку с капюшоном, розовую футболку, цветные брюки и белые балетки. Кроме того, с собой у нее была коричневая сумка из кожзаменителя.

Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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