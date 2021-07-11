Розыск: Пропала без вести в Бердске 85-летняя пенсионерка с потерей памяти

Полицейские в Бердске объявили в розыск 85-летнюю женщину, страдающую потерей памяти.
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" тоже присоединились к поиску пожилой бердчанки с проблемами со здоровьем. Она пропала 11 июля после прогулки в Бердске, об этом сообщила "Лиза Алерт" во ВКонтакте.
"Пропала #Мироненко (Бубнова) Виктория Ивановна, 85 лет, г. Бердск, Новосибирская область. 11 июля 2021 года ушла на прогулку и не вернулась", – говорится в сообщении группы.
Женщина не ориентируется в пространстве. Возможна потеря памяти.
- Она ушла гулять утром, родственники наблюдали за ней в окно. Видели, как она направилась к подъезду, но домой так и не пришла. По камерам видеонаблюдения выяснили, что бабушка ушла в сторону от дома, - рассказала руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских. По ее словам, сейчас волонтеры готовят выезд на поиски бабушки.
Пропавшая женщина одета в сине-белую куртку с капюшоном, розовую футболку, цветные брюки и белые балетки. Кроме того, с собой у нее была коричневая сумка из кожзаменителя.
Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.