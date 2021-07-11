Рекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области
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Рекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области

6:44:477/11/2021Фото: Nso.ru
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В отделениях реанимации ковидных стационаров региона находятся сейчас 388 пациентов из 5590 госпитализированных. Суточный прирост заболевших и умерших снова высок.

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В Новосибирской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили за последние сутки 80 пациентов ковидных госпиталей. Эти люди не в состоянии самостоятельно дышать из-за поражения легких коронавирусной инфекцией. Такую информацию обнародовали в оперативном штабе 11 июля

За прошедшие сутки в регионе выявили еще 179 случаев COVID-19. На воскресенье общее число заболевших коронавирусом достигло 48 785. Среди заразившихся 3390 детей. Выздоровели за последние 24 часа 52 пациента. Всего вылечили от ковида в Новосибирской области 42 739 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки скончались от коронавируса еще 8 человек. Это мужчины в возрасте 68 лет, 71 год, 71 год, 71 год, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 года.

Всего в регионе от коронавируса умерли 2 152 человека.

В отделениях реанимации ковидных госпиталей находятся сейчас 388 человек, подключены к аппарату ИВЛ 80 тяжелых пациентов.

Всего в инфекционные стационары попали с COVID-19 и подозрением на него 5 590 пациентов, в том числе 99 детей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час в Бердске выявили 6 новых заболевших, всего - 1977.

По информации главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, на 2 июля 2021 года в инфекционный госпиталь на базе горбольницы Бердска госпитализировно 136 пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- В настоящее время имеющегося коечного фонда для данной категории пациентов достаточно, - рассказала Дробинская.

На эту дату в отделении реанимации и интенсивной терапии бердского ковидного госпиталя находились 8 пациентов.

- За весь период работы инфекционного госпиталя на ИВЛ находились 53 пациента, - рассказала руководитель бердского здравоохранения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за весь пандемийный период от коронавируса скончалось 149 бердчан.

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