Рекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области

В Новосибирской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили за последние сутки 80 пациентов ковидных госпиталей. Эти люди не в состоянии самостоятельно дышать из-за поражения легких коронавирусной инфекцией. Такую информацию обнародовали в оперативном штабе 11 июля
За прошедшие сутки в регионе выявили еще 179 случаев COVID-19. На воскресенье общее число заболевших коронавирусом достигло 48 785. Среди заразившихся 3390 детей. Выздоровели за последние 24 часа 52 пациента. Всего вылечили от ковида в Новосибирской области 42 739 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки скончались от коронавируса еще 8 человек. Это мужчины в возрасте 68 лет, 71 год, 71 год, 71 год, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 года.
Всего в регионе от коронавируса умерли 2 152 человека.
В отделениях реанимации ковидных госпиталей находятся сейчас 388 человек, подключены к аппарату ИВЛ 80 тяжелых пациентов.
Всего в инфекционные стационары попали с COVID-19 и подозрением на него 5 590 пациентов, в том числе 99 детей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час в Бердске выявили 6 новых заболевших, всего - 1977.
По информации главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, на 2 июля 2021 года в инфекционный госпиталь на базе горбольницы Бердска госпитализировно 136 пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- В настоящее время имеющегося коечного фонда для данной категории пациентов достаточно, - рассказала Дробинская.
На эту дату в отделении реанимации и интенсивной терапии бердского ковидного госпиталя находились 8 пациентов.
- За весь период работы инфекционного госпиталя на ИВЛ находились 53 пациента, - рассказала руководитель бердского здравоохранения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за весь пандемийный период от коронавируса скончалось 149 бердчан.