Огромный столб черного дыма от горящего дома поднялся над Бердском

11 июля около 19.00 над центром Бердска поднялся столб черного дыма. Его заметили отдыхающие на реке Берди со стороны пляжа Сосновка.
Что точно горит пока не ясно, но судя по месту ЧП - это ул. Калинина или Зональная.
Как удалось позже выяснить "Курьер. Среда. Бердск", сгорел дом №17 на ул. Вокзальной. Кроме того, от огня пострадал соседний дом №17А.
- Пожар тушат на Вокзальной. Пока нет подробностей. Пострадавших нет, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье вечером начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.
Известно, что на место происшествия выезжали бердские полицейские.
Подробности - в ближайшее время.