Сильные молитвы апостолам Петру и Павлу в праздник 12 июля

В июле заканчивается многодневный пост, который начался с 28 июня. Этот пост называется Петровским и заканчивается всегда 11 июля - в Петров день. Именно потому, что память об этом апостоле заканчивает время поста, постом и прозвали его в народе Петровским.
В основе праздника лежит история о двух апостолах Петре и Павле, которые приняли мученическую смерть в один и тот же день - 29 июня по григорианскому календарю, и 12 июля - по юлианскому. Которому придерживается православная церковь.
В церкви апостолов называют первоверховными, поскольку они больше других сумели добиться в проповеди евангелия. Оба апостола были очень пламенны в своей вере и проповедовали, не боясь угроз и ареста. Апостолы приняли смерть в языческом Риме, вскоре ставшим христианским городом.
В молитвах у Петра и Павла просят удачи в новых делах, в преодолении трудностей. Апостолы обязательно приходят на помощь к тем, кто очень сильно в них поверит. Для этого христиане ставят свечи в церкви перед иконами святых и мысленно просят о помощи.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья
Молитва четвертая