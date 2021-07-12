Сильные молитвы апостолам Петру и Павлу в праздник 12 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильные молитвы апостолам Петру и Павлу в праздник 12 июля

7:41:097/12/2021Фото: pixabay.com
0

В молитвах у Петра и Павла просят удачи в новых делах, в преодолении трудностей.

В церкви апостолов называют первоверховными

В июле заканчивается многодневный пост, который начался с 28 июня. Этот пост называется Петровским и заканчивается всегда 11 июля - в Петров день. Именно потому, что память об этом апостоле заканчивает время поста, постом и прозвали его в народе Петровским.

В основе праздника лежит история о двух апостолах Петре и Павле, которые приняли мученическую смерть в один и тот же день - 29 июня по григорианскому календарю, и 12 июля - по юлианскому. Которому придерживается православная церковь.

В церкви апостолов называют первоверховными, поскольку они больше других сумели добиться в проповеди евангелия. Оба апостола были очень пламенны в своей вере и проповедовали, не боясь угроз и ареста. Апостолы приняли смерть в языческом Риме, вскоре ставшим христианским городом.

В молитвах у Петра и Павла просят удачи в новых делах, в преодолении трудностей. Апостолы обязательно приходят на помощь к тем, кто очень сильно в них поверит. Для этого христиане ставят свечи в церкви перед иконами святых и мысленно просят о помощи.

Молитва первая


Молитва вторая

Молитва  третья


Молитва четвертая


Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Фетисов не стал молчать и высказался об увольнении Черчесова
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Какое будущее далай-лама предсказал России
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
Петров деньсвятые апостолы Петр и Павелмолитва Петру и пАвлу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пойдете в Церковь на праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смертельный удар током получил просунувший руку в электрощитовую 31-летний рабочий в Новосибирской области
7:31:05 7/12/2021
Смертельный удар током получил просунувший руку в электрощитовую 31-летний рабочий в Новосибирской области
Как избавиться от бородавки?
7:20:40 7/12/2021
Как избавиться от бородавки?
"Поможет скафандр": Как не заразиться коронавирусом непривитым, посоветовал ученый-биолог из Новосибирска
7:19:33 7/12/2021
"Поможет скафандр": Как не заразиться коронавирусом непривитым, посоветовал ученый-биолог из Новосибирска
БердскВ список опасных территорий по клещам вошел Бердск: Свыше 11,5 тыс. человек покусали кровопийцы в регионе
7:02:14 7/12/2021
В список опасных территорий по клещам вошел Бердск: Свыше 11,5 тыс. человек покусали кровопийцы в регионе
БердскЗа что наградило выдающихся жителей Бердска заксобрание Новосибирской области: Фамилии награжденных
6:39:55 7/12/2021
За что наградило выдающихся жителей Бердска заксобрание Новосибирской области: Фамилии награжденных
23 июля – День дачника: Прикольные факты и история праздника
6:20:47 7/12/2021
23 июля – День дачника: Прикольные факты и история праздника
Сразу два штамма коронавируса погубили старушку за несколько дней
6:16:59 7/12/2021
Сразу два штамма коронавируса погубили старушку за несколько дней
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере патриотов под Новосибирском
5:59:11 7/12/2021
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере патриотов под Новосибирском
БердскДепутат Бердска Елена Белова: бизнесмен куда более зависим, чем слесарь, или стоит ли бояться идти в депутаты обычным горожанам
5:57:17 7/12/2021
Депутат Бердска Елена Белова: бизнесмен куда более зависим, чем слесарь, или стоит ли бояться идти в депутаты обычным горожанам
ПЦР-очереди в Шереметьево проверяет прокуратура
5:50:08 7/12/2021
ПЦР-очереди в Шереметьево проверяет прокуратура