Полезные для сердца продукты наносят вред при артрите

Артрит - это общий термин для обозначения ряда состояний, поражающих суставы. Если вы страдаете подагрой - наиболее распространенной формой воспалительного артрита, - вам следует умеренно есть определенный тип здоровой пищи.
Артрит - это общий термин, обозначающий более 100 типов боли в суставах или заболеваний суставов. Различные типы артрита реагируют на разные триггеры, и определение типа артрита может помочь вам с ним справиться. Например, подагра - болезненная форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови заставляет кристаллы образовываться и накапливаться в суставе и вокруг него, - имеет определенные диетические триггеры.
Как объясняют в клинике Майо, мочевая кислота, отвечающая за развитие подагры, вырабатывается, когда организм расщепляет химическое вещество, называемое пурином.
«Пурин естественным образом присутствует в вашем теле, но он также содержится в некоторых продуктах питания».
Поэтому вам следует избегать употребления большого количества продуктов с высоким содержанием пуринов.
Некоторые продукты, богатые пуринами, очень полезны.
Согласно данным Health Body Versus Arthritis, морепродукты, особенно жирная рыба и моллюски, богаты пуринами, поэтому их следует есть в умеренных количествах.
Это иронично, потому что жирная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые, как было показано, уменьшают воспаление и потенциально снижают риск артрита.
Однако эта рекомендация специфична для подагры и не обязательно применима к другим воспалительным формам артрита.
Другие продукты с высоким содержанием пурина включают:
- Красное мясо, дичь и субпродукты, такие как оленина, почки, кролик и печень.
- Продукты, богатые дрожжевыми экстрактами, такие как мармит, боврил и вегемайт.
- Обработанные продукты и напитки.
Как указывает Versus Arthritis, белок является важной частью вашего рациона, но вы можете получить его не только из мяса и рыбы, но и из других источников.
«Вы можете попробовать заменить часть мяса другими продуктами, богатыми белком, такими как соевые бобы, яйца, бобовые или молочные продукты», - советует здоровый организм.
Как облегчить симптомы подагрыОпределенные диетические решения могут помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, тем самым облегчая симптомы подагры.
Важно отметить, что соблюдение диеты подагры не является лекарством.
«Но это может снизить риск повторных приступов подагры и замедлить прогрессирование поражения суставов», - поясняет клиника Мэйо.
«Люди с подагрой, соблюдающие диету подагры, как правило, все еще нуждаются в лекарствах для снятия боли и снижения уровня мочевой кислоты».
Итак, что есть?Клиника Майо объясняет: «Есть некоторые свидетельства того, что употребление вишни в пищу снижает риск приступов подагры».
Он также рекомендует:
- Витамин C. Витамин C может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Поговорите со своим врачом о том, вписывается ли 500 миллиграмм витамина С в ваш рацион и план приема лекарств.
- Кофе. Некоторые исследования показывают, что умеренное употребление кофе, особенно обычного кофе с кофеином, может быть связано со снижением риска подагры. Пить кофе может быть нецелесообразно, если у вас есть другие заболевания. Поговорите со своим врачом о том, сколько кофе вам подходит.
Когда обращаться к терапевтуСогласно NHS , вам следует обратиться к терапевту для лечения, чтобы помочь во время приступа и остановить дальнейшие приступы.
Обратитесь к терапевту, если у вас есть:
- Внезапная сильная боль в суставе - обычно в большом пальце ноги, но может быть и в других суставах стопы, рук, запястий, локтей или колен.
- Горячая, опухшая, красная кожа над пораженным суставом.
Спросите о срочной встрече с терапевтом или позвоните по номеру 111, если
- Боль усиливается.
- У вас также очень высокая температура (вы чувствуете жар и дрожь).
- Вы также чувствуете себя больным или не можете есть.
«Эти симптомы могут означать, что у вас инфекция внутри сустава, и вам нужна срочная медицинская помощь», - предупреждает NHS.
Источник: express.co.uk