Полезные для сердца продукты наносят вред при артрите
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Полезные для сердца продукты наносят вред при артрите

11:12:067/12/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
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Белок является важной частью вашего рациона, но вы можете получить его не только из мяса и рыбы, но и из других источников.

Различные типы артрита реагируют на разные триггеры

Артрит - это общий термин для обозначения ряда состояний, поражающих суставы. Если вы страдаете подагрой - наиболее распространенной формой воспалительного артрита, - вам следует умеренно есть определенный тип здоровой пищи.
Артрит - это общий термин, обозначающий более 100 типов боли в суставах или заболеваний суставов. Различные типы артрита реагируют на разные триггеры, и определение типа артрита может помочь вам с ним справиться. Например, подагра - болезненная форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови заставляет кристаллы образовываться и накапливаться в суставе и вокруг него, - имеет определенные диетические триггеры.
Как объясняют в клинике Майо, мочевая кислота, отвечающая за развитие подагры, вырабатывается, когда организм расщепляет химическое вещество, называемое пурином.

«Пурин естественным образом присутствует в вашем теле, но он также содержится в некоторых продуктах питания».

Поэтому вам следует избегать употребления большого количества продуктов с высоким содержанием пуринов.

Некоторые продукты, богатые пуринами, очень полезны.

Согласно данным Health Body Versus Arthritis, морепродукты, особенно жирная рыба и моллюски, богаты пуринами, поэтому их следует есть в умеренных количествах.

Это иронично, потому что жирная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые, как было показано, уменьшают воспаление и потенциально снижают риск артрита.

Однако эта рекомендация специфична для подагры и не обязательно применима к другим воспалительным формам артрита.

Другие продукты с высоким содержанием пурина включают:


  • Красное мясо, дичь и субпродукты, такие как оленина, почки, кролик и печень.
  • Продукты, богатые дрожжевыми экстрактами, такие как мармит, боврил и вегемайт.
  • Обработанные продукты и напитки.

Как указывает Versus Arthritis, белок является важной частью вашего рациона, но вы можете получить его не только из мяса и рыбы, но и из других источников.

«Вы можете попробовать заменить часть мяса другими продуктами, богатыми белком, такими как соевые бобы, яйца, бобовые или молочные продукты», - советует здоровый организм.

Как облегчить симптомы подагры

Определенные диетические решения могут помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, тем самым облегчая симптомы подагры.

Важно отметить, что соблюдение диеты подагры не является лекарством.

«Но это может снизить риск повторных приступов подагры и замедлить прогрессирование поражения суставов», - поясняет клиника Мэйо.

«Люди с подагрой, соблюдающие диету подагры, как правило, все еще нуждаются в лекарствах для снятия боли и снижения уровня мочевой кислоты».

Итак, что есть?

Клиника Майо объясняет: «Есть некоторые свидетельства того, что употребление вишни в пищу снижает риск приступов подагры».

Он также рекомендует:


  • Витамин C. Витамин C может помочь снизить уровень мочевой кислоты. Поговорите со своим врачом о том, вписывается ли 500 миллиграмм витамина С в ваш рацион и план приема лекарств.
  • Кофе. Некоторые исследования показывают, что умеренное употребление кофе, особенно обычного кофе с кофеином, может быть связано со снижением риска подагры. Пить кофе может быть нецелесообразно, если у вас есть другие заболевания. Поговорите со своим врачом о том, сколько кофе вам подходит.

Когда обращаться к терапевту

Согласно NHS , вам следует обратиться к терапевту для лечения, чтобы помочь во время приступа и остановить дальнейшие приступы.

Обратитесь к терапевту, если у вас есть:


  • Внезапная сильная боль в суставе - обычно в большом пальце ноги, но может быть и в других суставах стопы, рук, запястий, локтей или колен.
  • Горячая, опухшая, красная кожа над пораженным суставом.

Спросите о срочной встрече с терапевтом или позвоните по номеру 111, если

  • Боль усиливается.
  • У вас также очень высокая температура (вы чувствуете жар и дрожь).
  • Вы также чувствуете себя больным или не можете есть.

«Эти симптомы могут означать, что у вас инфекция внутри сустава, и вам нужна срочная медицинская помощь», - предупреждает NHS.

Источник: express.co.uk

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подаграсуставыартрит
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