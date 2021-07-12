Календарь дачника на 12 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 12 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:107/12/2021Фото: pixabay
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Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак

12 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ЛевПроцент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 06:03, а закат в 22:52.

Хронология лунных дней


  • 2 лунный день c 04:46 11.07.2021 по 06:03 12.07.2021
  • 3 лунный день c 06:03 12.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:


  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможно:


  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.

Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:


  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.

Не благоприятно во льве:


  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

3 лунный день (+)

12 июля 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.

Рекомендуется в 3 лунный день:


  • посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
  • посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
  • рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
  • нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
  • сбор плодов.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (±)

День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

Источник: mirkosmosa.ru

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