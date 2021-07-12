Календарь дачника на 12 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

12 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 06:03, а закат в 22:52.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 04:46 11.07.2021 по 06:03 12.07.2021
- 3 лунный день c 06:03 12.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
Благоприятно во льве:
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
3 лунный день (+)
12 июля 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.
Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.
Рекомендуется в 3 лунный день:
- посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
- посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
- рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
- нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
- сбор плодов.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
Источник: mirkosmosa.ru