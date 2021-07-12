Яркие поздравления с Днем фотографа 12 июля 2021 года для настоящих мастеров своего дела
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Яркие поздравления с Днем фотографа 12 июля 2021 года для настоящих мастеров своего дела

5:10:077/12/2021Фото: bipbap.ru
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12 июля считается также Днем Святой Вероники, образ и действия которой послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии.

День фотографа

Пусть ракурс будет самым лучшим,
А фокус — только на успех.
И в панораме дней везучих
Во всём сопутствует успех.

Пред вами жизнь пускай откроет
Весь спектр отличных перспектив,
Пусть с самой искренней улыбкой
Вам люди смотрят в объектив!

День фотографа

Твои работы — просто заглядение.
В них радость есть и умиротворение,
Есть много света, воли, доброты,
Изысканной и милой красоты.

Я с Днем фотографа сердечно поздравляю.
Достичь вершин успеха пожелаю.
И славы, и признания, и силы.
Чтобы судьба тебя от бед хранила!

Чтобы любовь пришла к тебе большая,
На творчество и радость вдохновляя.
Чтоб счастье в доме было навсегда,
Чтоб обходила стороной беда!

День фотографа

Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив,
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив,

Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая все вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!

День фотографа

С Днем фотографа сегодня
От души вас поздравляю,
Кадров ярких и удачных
От души я вам желаю.

Творческого вдохновения,
Снимков радости, веселья,
Дарит пусть работа ваша
Только добрые мгновения.

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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