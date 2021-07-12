Открытки и поздравления с пожеланиями добра в Петров день 12 июля
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Открытки и поздравления с пожеланиями добра в Петров день 12 июля

7:10:427/12/2021Фото: bonnycards.ru
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День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю.

День Петра и Павла

В месяц жаркий, посреди июля
Отмечает православный люд
День святых Петра и Павла,
И ты об этой дате не забудь.

Был Симоном, а стал Петром,
Был рыбаком, а стал пророком,
И говорил он истину одну:
«Давайте люди верить в Бога!».

Был Павел кроток и смирён,
Молился образу святому,
И в вере был он каменной стеной,
И это проповедовал любому.

Апостолы ходили по земле
И разносили всем законы Божьи,
Творили чудеса, любили люд земной
И жизнь свою отдали за святое.

И их слова дошли до нас —
В священной книги Вечного писанья
Написано: посланье от Петра,
Написано: послание от Павла.

День Петра и Павла

В день благодатный Павла и Петра
Желаю тебе счастья и смирения,
И мыслей чистых, мира и добра,
Достатка в доме, а в душе — терпения!

Зажги свечу, всем сердцем помолись
И у святых проси защиты в горести,
И сразу станет радостнее жизнь,
И все мечты осуществятся вскорости!

День Петра и Павла

В день святых Петра и Павла
Я желаю мира вам,
Чтобы всё вам удавалось,
Было всё вам по плечам!

Пусть грядущее готовит
Много радостных вестей,
Крепнет ваша сила воли,
Дух спасётся от страстей!

День Петра и Павла

День святых апостолов
Павла и Петра,
Наступил сегодня он,
Праздновать пора!
Дарит всем смирение,
Кротость и любовь,
Счастье пусть придет ко всем,
Радость будет вновь,
Обретут спокойствие
Люди и мечту,
Праздник всем подарит нам
Только доброту.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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