Картинки с Днём Петра и Павла и душевные слова для каждого на 12 июля
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Картинки с Днём Петра и Павла и душевные слова для каждого на 12 июля

4:25:417/12/2021Фото: bipbap
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Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла празднуется в Русской православной церкви 12 июля.

День Петра и Павла

В этот день Святых Петра и Павла
Я от сердца хочу пожелать:
Радость чтобы к жизни не пропала,
И сошла с небес к вам благодать.

Пусть же все апостолы святые,
Охраняют трепетно родной очаг,
Чтобы ваши близкие все и родные
Всё имели в жизни в виде благ!

День Петра и Павла
Пусть подарят Пётр и Павел
Нежность, радость и добро,
Процветание в дом направят,
Чтобы точно повезло.

Благоденствием прекрасным
Жизнь скорей пусть осенит,
Вмиг всё сложится чудесно,
Счастье в руки чтоб ловить!

День Петра и Павла

С Петра и Павла божиим днём,
Здоровье пусть к вам входит в дом,
Благословенный и святой,
Подарит мир семье большой.

Всем православным на земле,
Счастливых дней в календаре,
Желаем вам, чтоб вновь и вновь,
Наполнит жизнь вашу любовь!

День Петра и Павла

В День Петра и Павла вам
Желаю, счастья неземного,
Чтоб не ходили к докторам,
Здоровья крепкого, стального!

Пускай апостолы святые
Вам помогают день за днем
Осуществлять мечты благие
И верным двигаться путем!

День Петра и Павла

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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