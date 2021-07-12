Картинки с Днём Петра и Павла и душевные слова для каждого на 12 июля

В этот день Святых Петра и Павла
Я от сердца хочу пожелать:
Радость чтобы к жизни не пропала,
И сошла с небес к вам благодать.
Пусть же все апостолы святые,
Охраняют трепетно родной очаг,
Чтобы ваши близкие все и родные
Всё имели в жизни в виде благ!
Нежность, радость и добро,
Процветание в дом направят,
Чтобы точно повезло.
Благоденствием прекрасным
Жизнь скорей пусть осенит,
Вмиг всё сложится чудесно,
Счастье в руки чтоб ловить!
С Петра и Павла божиим днём,
Здоровье пусть к вам входит в дом,
Благословенный и святой,
Подарит мир семье большой.
Всем православным на земле,
Счастливых дней в календаре,
Желаем вам, чтоб вновь и вновь,
Наполнит жизнь вашу любовь!
В День Петра и Павла вам
Желаю, счастья неземного,
Чтоб не ходили к докторам,
Здоровья крепкого, стального!
Пускай апостолы святые
Вам помогают день за днем
Осуществлять мечты благие
И верным двигаться путем!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru