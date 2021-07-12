Летящие открытки и поздравления с Днём бортпроводника 12 июля для любителей неба
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Летящие открытки и поздравления с Днём бортпроводника 12 июля для любителей неба

6:06:127/12/2021Фото: bipbap.ru
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Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире.

День бортпроводника

Ты отличный бортпроводник,
Я могу сказать это смело!
Ты летать уже точно привык,
Выполняя любимое дело!

Пусть удачными будут полеты,
Пусть зарплата растет только вверх!
Получай всегда кайф от работы
И имей в этой жизни успех!

День бортпроводника

Сегодня отмечаем День бортпроводника!
Все стюардессы радостны и смущены слегка,
У них зарделись щеки, у них глаза блестят,
Как голуби почтовые, к ним поздравки летят!
Пусть праздник бортпроводника им радость принесет,
И на земле им хорошо, и радостен полет!

День бортпроводника

Паришь ты ежедневно в облаках,
Не в переносном смысле — по работе,
И нет прекрасней бортпроводника,
Везёт пусть в каждом новом перелёте.

Пусть пассажиры твой оценят труд
И в небе неудобства не доставят,
А впереди десятки премий ждут,
И пусть успех судьбу твою возглавит!

День бортпроводника

Бортпроводник, принимай поздравленья!
Желаем удачи, терпенья, везенья,
Удачных полетов за облаками
И легкой посадки (хотели бы сами)...

Улыбка твоя душу всем согревает —
Спокойствие в небе народу вселяет.
Пусть грозы обходят тебя стороной,
А счастье преследует «бурной рекой».

День бортпроводника

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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