Расценки на публикацию агитационных предвыборных материалов в средствах массовой информации ИД "БукЪвица"
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Расценки на публикацию агитационных предвыборных материалов в средствах массовой информации ИД "БукЪвица"

12:31:037/12/2021Фото: pixabay
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Стоимость агитационных предвыборных материалов в газетах "Курьер.Среда.Бердск" и "Народ знает все", сайтах kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru.

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Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru 

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  https://kurer-sreda.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018 г.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://kurer-sreda.ru/  составляет:

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.

С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.

Редакция сайта www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru  Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru 

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  https://kurer-sreda.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018 г.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://kurer-sreda.ru/   составляет:

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.

С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.

Редакция сайта www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Vesiskitim.ru 

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании https://vesiskitim.ru/   для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: vesiskitim@gmail.com

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС  77 – 72744 от 04.05.2018  г.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://vesiskitim.ru/  составляет:

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 10 000 (десять тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.

С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.

Редакция сайта www.vesiskitim.ru находится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00, 8-913-952-96-60

Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается.

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Vesiskitim.ru 

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  https://vesiskitim.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: vesiskitim@gmail.com

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72744 от 04.05.2018 г.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://vesiskitim.ru/  составляет:

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 10 000 (десять тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.

С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.

Редакция сайта www.vesiskitim.ru находится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00, 8-913-952-96-60.
Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается. Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается.

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ -  газета «Курьер.Среда.Бердск»

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Курьер.Среда.Бердск»   для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1028 от 06.09.2006 г.

Стоимость одной полосы, формат А3 — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

 Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Курьер.Среда.Бердск»

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Курьер.Среда.Бердск»  для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1028 от 06.09.2006 г

Стоимость одной полосы, формат А3  — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

 Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Народ знает все»

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Народ знает все»   для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1002 от 28.08.2006 г.

Стоимость одной полосы, формат А3 — 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

 Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Народ знает все»

Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Народ знает все»  для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.

Контактная информация: bkurer@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1002 от 28.08.2006 г.

Стоимость одной полосы, формат А3 — 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

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