Расценки на публикацию агитационных предвыборных материалов в средствах массовой информации ИД "БукЪвица"

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании https://kurer-sreda.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018 г.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://kurer-sreda.ru/ составляет:
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.
С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.
Редакция сайта www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Кurer-sreda.ru
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании https://kurer-sreda.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018 г.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://kurer-sreda.ru/ составляет:
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.
С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.
Редакция сайта www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Vesiskitim.ru
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании https://vesiskitim.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: vesiskitim@gmail.com
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72744 от 04.05.2018 г.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://vesiskitim.ru/ составляет:
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 10 000 (десять тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.
С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.
Редакция сайта www.vesiskitim.ru находится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00, 8-913-952-96-60
Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается.
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании Vesiskitim.ru
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании https://vesiskitim.ru/ для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: vesiskitim@gmail.com
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 72744 от 04.05.2018 г.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте https://vesiskitim.ru/ составляет:
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков - 10 000 (десять тысяч) рублей. Без прикрепления. Свыше 3000 знаков сумма высчитывается пропорционально расценкам.
С прикрепление на неделю +50% от стоимости публикации.
Редакция сайта www.vesiskitim.ru находится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00, 8-913-952-96-60.
Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается. Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается.
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Курьер.Среда.Бердск»
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Курьер.Среда.Бердск» для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1028 от 06.09.2006 г.
Стоимость одной полосы, формат А3 — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Курьер.Среда.Бердск»
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Курьер.Среда.Бердск» для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1028 от 06.09.2006 г
Стоимость одной полосы, формат А3 — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Народ знает все»
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Народ знает все» для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1002 от 28.08.2006 г.
Стоимость одной полосы, формат А3 — 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в печатных СМИ - газета «Народ знает все»
Общество с ограниченной ответственностью “Издательский дом «БукЪвица»» выражает готовность оказать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Народ знает все» для проведения предвыборной агитации к выборам депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва 19 сентября 2021 года.
Контактная информация: bkurer@mail.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 12-1002 от 28.08.2006 г.
Стоимость одной полосы, формат А3 — 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Реклама