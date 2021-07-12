Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июля 2021 в России и мире

7:40:527/12/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 12 июля 2021 года.

открытка
День фотографа - 12 июля

• День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
• День фотографа (День святой Вероники - покровительницы фотографии)
• День бумажного пакета (Paper Bag Day)
• День следования по течению
• День флага МВД России
• Праздник иконы Божией Матери Дуниловской Казанской
• Праздник иконы Божией Матери Касперовской
• День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)
• День Снопа Велеса
• Всемирный день бортпроводника гражданской авиации (World Civil Aviation Flight Attendant Day)
• День нового разговора (New Conversations Day)
• Международный день городских глашатаев (International Town Criers Day)
• День игрушки «Волшебный экран» (Etch A Sketch Day)
• День Малалы (Malala Day)
• Международная неделя гандбола
• Фестиваль «Славянский базар» в Витебске - Беларусь
• День аборигенов - Австралия
• День «Ешь своё желе» (National Eat Your Jello Day) - США
• День простоты (National Simplicity Day) - США
• День фьорда (Fjordens Dag) - Норвегия, Дания
• День хиджаба и целомудрия (Hijab and Chastity Day) - Иран
• День пирога с пеканом (National Pecan Pie Day) - США
• Праздник колесниц «Ратха Ятра» (Ratha Yatra) - Индия
• День независимости (Independence Day) - Кирибати
• День независимости - Сан-Томе и Принсипи
• День битвы на реке Бойн, День оранжистов (Orangemen`s Day) - Северная Ирландия
• День адвоката (Dia del Abogado) - Мексика
• Именины у Павла, Петра, Неофита, Григория
• Петров день (Петровка-голодовка)

Важные события

1590 основан город Саратов.
1703 в центре крепости Санкт-Петербург на Заячьем острове заложена деревянная церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Спустя 11 лет на её месте был заложен каменный собор, который был торжественно освящён 9 июля 1733 года.
1783 императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого началась история Мариинского театра в Петербурге.
1804 в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
1889 Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.
2013 официально зарегистрирована первая община пастафариан в России
1920 Россия признала право Литвы на Вильнюс.
1923 принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.
1928 советским ледоколом «Красин» в арктических водах вблизи Шпицбергена спасён экипаж дирижабля «Италия».
1943 в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло танковое сражение, одно из крупнейших в мировой истории.
1998 футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).
2011 Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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