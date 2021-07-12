Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:457/12/2021Фото: pxhere
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В этот праздник нельзя заниматься физическим трудом, убирать, стирать, гладить. Запрещается ругаться матом и ссориться.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 12 июля

Святых апостолов Петра и Павла

Народные праздники

Петра и Павла (Петров день)

По народному календарю этот праздник посвящен перенесению мощей святых апостолов Петра и Павла.

Святой Петр является покровителем рыбаков. В этот день у него просят удачи в рыбной ловле.

По традиции этот день принято проводить время с семьей и друзьями. Хозяйки накрывают праздничный стол, на котором обязательным блюдом является рыба. Крестные родители навещают своих крестников, которых угощают пирогами.

В этот праздник нельзя заниматься физическим трудом, убирать, стирать, гладить. Запрещается ругаться матом и ссориться.

Чтобы обрести здоровье и благополучие, в этот день необходимо умыться в трех родниках.

Приметы


  • Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый.
  • На св. Петра дождь – жито как хвощ.
  • На св. Петра дождь – урожай нехудой, два дождя – хороший; три – богатый.
  • Если кукушка перед Петром перестает куковать, то будет осень холодная и ранняя зима; если кукушка кукует на Петра, то осень будет теплая, а зима до 1 ноября станет.
  • Если кукушка перестанет куковать за неделю или две до Петра, то лето будет урожайное и спокойное.

Источник: my-calend

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