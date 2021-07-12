Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 12 июляСвятых апостолов Петра и Павла
Народные праздники
Петра и Павла (Петров день)
По народному календарю этот праздник посвящен перенесению мощей святых апостолов Петра и Павла.
Святой Петр является покровителем рыбаков. В этот день у него просят удачи в рыбной ловле.
По традиции этот день принято проводить время с семьей и друзьями. Хозяйки накрывают праздничный стол, на котором обязательным блюдом является рыба. Крестные родители навещают своих крестников, которых угощают пирогами.
В этот праздник нельзя заниматься физическим трудом, убирать, стирать, гладить. Запрещается ругаться матом и ссориться.
Чтобы обрести здоровье и благополучие, в этот день необходимо умыться в трех родниках.
Приметы
- Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый.
- На св. Петра дождь – жито как хвощ.
- На св. Петра дождь – урожай нехудой, два дождя – хороший; три – богатый.
- Если кукушка перед Петром перестает куковать, то будет осень холодная и ранняя зима; если кукушка кукует на Петра, то осень будет теплая, а зима до 1 ноября станет.
- Если кукушка перестанет куковать за неделю или две до Петра, то лето будет урожайное и спокойное.
Источник: my-calend