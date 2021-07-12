Смерть мозга: симптомы и причины, как определить точную смерть
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Смерть мозга: симптомы и причины, как определить точную смерть

3:00:127/12/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Если чей-то мозг мертв, повреждение необратимо, и, согласно законам, человек умер
Если чей-то мозг мертв, повреждение необратимо, и, согласно законам, человек умер

Смерть мозга (также известная как смерть ствола мозга) - это когда у человека, находящегося на аппарате искусственного жизнеобеспечения, больше нет функций мозга. Это означает, что они не придут в сознание и не смогут дышать без поддержки.

Юридически подтверждено, что человек с мертвым мозгом мертв. У них нет шансов на выздоровление, потому что их организм не может выжить без искусственного жизнеобеспечения, пишет https://www.nhs.uk

Смерть мозга - это законная смерть

Если чей-то мозг мертв, повреждение необратимо, и, согласно законам, человек умер.

Может сбивать с толку, когда ему говорят, что у кого-то смерть мозга, потому что его аппарат жизнеобеспечения будет поддерживать сердцебиение, а грудь все равно будет подниматься и опускаться с каждым вдохом из аппарата ИВЛ.

Но они никогда не придут в сознание и не начнут снова дышать самостоятельно. Они уже умерли.

Ствол мозга

Ствол головного мозга - это нижняя часть головного мозга, которая связана со спинным мозгом (часть центральной нервной системы в позвоночнике).

Ствол мозга отвечает за регулирование большинства автоматических функций организма, которые необходимы для жизни.

Это включает:


  • дыхание
  • стук сердца
  • артериальное давление
  • глотание

Ствол мозга также передает информацию в мозг и от него к остальному телу, поэтому он играет важную роль в основных функциях мозга, таких как сознание, осознание и движение.

После смерти мозга никто не может оставаться в сознании.

Причины смерти мозга

Смерть мозга может произойти, когда прекращается подача крови и / или кислорода в мозг.

Это может быть вызвано:


  • остановка сердца - когда сердце перестает биться, а мозг испытывает недостаток кислорода
  • сердечный приступ  - когда приток крови к сердцу внезапно заблокирован
  • ход  - когда приток крови к мозгу блокируется или прерывается
  • тромб  - закупорка в кровеносном сосуде , который прикасается или блокирует поток крови вокруг вашего тела

Смерть мозга также может быть вызвана:

  • тяжелая черепно - мозговая травма
  • кровоизлияние в мозг
  • инфекции, такие как  энцефалит
  • опухоль головного мозга

Смерть мозга отличается от вегетативного состояния

Разница между смертью мозга и  вегетативным состоянием, которое может произойти после обширного повреждения головного мозга, заключается в том, что из вегетативного состояния можно вылечиться, но смерть мозга является постоянной.

У кого-то в вегетативном состоянии ствол мозга все еще функционирует, а это означает:


  • может существовать какая-то форма сознания
  • дыхание без посторонней помощи обычно возможно
  • шанс на выздоровление невелик, потому что основные функции ствола мозга могут не пострадать

Человек в вегетативном состоянии может проявлять признаки бодрствования. Например, они могут открывать глаза, но не реагировать на окружающее.

В редких случаях человек в вегетативном состоянии может проявлять некоторую реакцию, которая может быть обнаружена с помощью сканирования мозга, но не может взаимодействовать со своим окружением.

Тесты для подтверждения смерти мозга

Хотя это случается редко, из-за некоторых вещей может показаться, что у кого-то мертв мозг.

К ним относятся передозировки лекарств (особенно от барбитуратов) и сильное  переохлаждение, при котором температура тела опускается ниже 32 ° C.

Чтобы проверить смерть мозга, проводится ряд тестов, например, направить фонарик в оба глаза, чтобы увидеть, реагируют ли они на свет.

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