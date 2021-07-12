Смерть мозга: симптомы и причины, как определить точную смерть

Смерть мозга (также известная как смерть ствола мозга) - это когда у человека, находящегося на аппарате искусственного жизнеобеспечения, больше нет функций мозга. Это означает, что они не придут в сознание и не смогут дышать без поддержки.
Юридически подтверждено, что человек с мертвым мозгом мертв. У них нет шансов на выздоровление, потому что их организм не может выжить без искусственного жизнеобеспечения, пишет https://www.nhs.uk
Смерть мозга - это законная смертьЕсли чей-то мозг мертв, повреждение необратимо, и, согласно законам, человек умер.
Может сбивать с толку, когда ему говорят, что у кого-то смерть мозга, потому что его аппарат жизнеобеспечения будет поддерживать сердцебиение, а грудь все равно будет подниматься и опускаться с каждым вдохом из аппарата ИВЛ.
Но они никогда не придут в сознание и не начнут снова дышать самостоятельно. Они уже умерли.
Ствол мозгаСтвол головного мозга - это нижняя часть головного мозга, которая связана со спинным мозгом (часть центральной нервной системы в позвоночнике).
Ствол мозга отвечает за регулирование большинства автоматических функций организма, которые необходимы для жизни.
Это включает:
- дыхание
- стук сердца
- артериальное давление
- глотание
Ствол мозга также передает информацию в мозг и от него к остальному телу, поэтому он играет важную роль в основных функциях мозга, таких как сознание, осознание и движение.
После смерти мозга никто не может оставаться в сознании.
Причины смерти мозгаСмерть мозга может произойти, когда прекращается подача крови и / или кислорода в мозг.
Это может быть вызвано:
- остановка сердца - когда сердце перестает биться, а мозг испытывает недостаток кислорода
- сердечный приступ - когда приток крови к сердцу внезапно заблокирован
- ход - когда приток крови к мозгу блокируется или прерывается
- тромб - закупорка в кровеносном сосуде , который прикасается или блокирует поток крови вокруг вашего тела
Смерть мозга также может быть вызвана:
- тяжелая черепно - мозговая травма
- кровоизлияние в мозг
- инфекции, такие как энцефалит
- опухоль головного мозга
Смерть мозга отличается от вегетативного состоянияРазница между смертью мозга и вегетативным состоянием, которое может произойти после обширного повреждения головного мозга, заключается в том, что из вегетативного состояния можно вылечиться, но смерть мозга является постоянной.
У кого-то в вегетативном состоянии ствол мозга все еще функционирует, а это означает:
- может существовать какая-то форма сознания
- дыхание без посторонней помощи обычно возможно
- шанс на выздоровление невелик, потому что основные функции ствола мозга могут не пострадать
Человек в вегетативном состоянии может проявлять признаки бодрствования. Например, они могут открывать глаза, но не реагировать на окружающее.
В редких случаях человек в вегетативном состоянии может проявлять некоторую реакцию, которая может быть обнаружена с помощью сканирования мозга, но не может взаимодействовать со своим окружением.
Тесты для подтверждения смерти мозгаХотя это случается редко, из-за некоторых вещей может показаться, что у кого-то мертв мозг.
К ним относятся передозировки лекарств (особенно от барбитуратов) и сильное переохлаждение, при котором температура тела опускается ниже 32 ° C.
Чтобы проверить смерть мозга, проводится ряд тестов, например, направить фонарик в оба глаза, чтобы увидеть, реагируют ли они на свет.